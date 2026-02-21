Manuel Eirís convierte en arte el borde del cuadro y el goteo

Con los cuadros del artista gallego Manuel Eirís hay que andarse con ojo, prestar atención no solo a lo que muestran frontalmente sino a lo que revelan en sus bordes. Ahí es donde atesoran en gran parte su mensaje. Lo pueden comprobar desde ayer en el Espacio de Arte Sirvent de Vigo, en Gran Vía.

Bajo el título de «Andar por las ramas», la muestra comisariada por Ángel Cerviño nos muestra varias pinturas de Eirís. Son lienzos pintados con aerosol u óleo. En una gran parte de ellas, vemos una superficie monocroma. Sin embargo bajo ella guarda capas y capas de pinturas de distintos colores, con goteo. Se descubren mediante las líneas del borde del cuadro.

Eirís pinta el lienzo con un color, por encima otro; después más capas y capas hasta que después la final es un blanco o negro.

En Sirvent destacan que es «la desocultación de la pintura» de la que solo queda constancia en el «registro de los costados». Con ello, ayuda a «expandir» la obra de la superficie canónica. En otras pinturas, aprovecha el lino crudo del lienzo para dejar las marcas de los restos de pintura de otros cuadros. Cerviño en su texto curatorial rescata unas palabras de Eirís: «Tengo dos salidas; o me callo y renuncio a seguir produciendo imágenes o exploro posibilidades y maneras que me permitan seguir intentándolo».