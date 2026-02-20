Ocho grandes obras compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia celebrará el lunes la reunión del jurado que elegirá la mejor obra de ingeniería ejecutada en Galicia durante los años 2024 y 2025. La cita tendrá lugar en la sede colegial de A Coruña, situada en la plaza de la Milagrosa, donde a partir de las 10.30 horas las entidades responsables de los proyectos finalistas defenderán sus candidaturas ante el tribunal. El fallo del Premio San Telmo, que alcanza su decimocuarta edición, se dará a conocer a las 14.00 horas.

En esta edición concurren ocho obras de gran relevancia para el territorio gallego:

La pasarela y ascensor urbano HALO de Vigo, una infraestructura peatonal que conecta Serafín Avendaño con Vía Norte y que ha sido ejecutada por la UTE Halo Vigo (Ferrovial–Oreco Balgon).

La reforma y ampliación de la EDAR de Ponteareas y la optimización del sistema de saneamiento, impulsada por ACUAES, el Concello de Ponteareas y Augas de Galicia y ejecutada por la UTE Pesa Medioambiente, S.A. de Obras y Servicios y Copasa.

La reconstrucción del puente de Santa Marta en la PO‑300, promovida por la Axencia Galega de Infraestruturas y ejecutada por Civis Global.

El tramo entre Melide Sur y Palas de Rei de la autovía A‑54, desarrollado por Acciona Construcción para el Ministerio de Transportes.

El dragado ambiental de los sedimentos de la ría de O Burgo, ejecutada por la UTE O Burgo (Acciona–MAB).

La reurbanización de la calle San Andrés en A Coruña, impulsada por el Concello y ejecutada por la UTE Abeconsa–Canarga.

Las medidas estructurales para reducir el riesgo de inundación del río Anllóns a su paso por el núcleo urbano de Carballo, promovidas por Augas de Galicia y desarrolladas por la UTE Seranco, Cycasa, Prace, Copasa y Vázquez y Reino.

La depresión de la carretera AC‑12 en A Coruña, junto con la construcción de una glorieta elevada y la ordenación de accesos y circulación peatonal, obra del Ministerio de Transportes ejecutada por la UTE Civis Global, Extraco y Misturas.

El Premio San Telmo, que toma su nombre del fraile medieval vinculado a la construcción de caminos y puentes, se ha consolidado como uno de los reconocimientos más prestigiosos de la ingeniería civil en Galicia. Este lunes, A Coruña volverá a ser el punto de encuentro donde se decida cuál de estas ocho actuaciones se alza con el galardón.