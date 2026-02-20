Laura Matamoros rompe su silencio en ‘¡De Viernes!’ tras el choque con Carlo: “Es muy violenta la situación que viví”

Laura Matamoros se sentará esta misma noche en ‘¡De Viernes!’ para ofrecer su versión más detallada sobre el enfrentamiento que ha dinamitado su relación con Carlo Costanzia. La colaboradora relatará cómo fue el encuentro y qué se dijeron en esa conversación que ha acabado con la familia dividida.

“En ese encuentro, el contenido de la conversación claramente es que no les nombre ni a él ni a su entorno porque no quiera que él se sentase a hablar de mi familia, de mí, de mi hermano”, explicará en el plató. Según su testimonio, el tono fue especialmente tenso: “Fue una conversación muy subida de tono. Yo ese día me quedé muy en shock. Habérmelo cruzado en ese sitio concreto fue muy extraño”.

Laura también dejará caer un mensaje directo a Alejandra Rubio, quien la ha acusado de alimentar la polémica: “No voy a contar el motivo concreto por el que Carlo sabe dónde está mi casa, pero si lo quiere saber Alejandra, que revise en mi WhatsApp”.

Respecto al vídeo publicado por Diego Matamoros en redes sociales, en el que cargaba duramente contra su primo, Laura marcará distancias: “Suficiente tengo conmigo, como para hacerme responsable de los mensajes de los demás. No estaba consensuado conmigo”. De este modo, la colaboradora aclara que no pactó ni supervisó las declaraciones de su hermano.

La entrevista abordará también el papel de Mar Flores tras su comunicado intentando rebajar la tensión, así como la postura de Terelu Campos ante las acusaciones que afectan a su hija. Una noche que promete nuevas revelaciones sobre uno de los conflictos familiares más mediáticos de las últimas semanas.

La noche contará también con otros frentes abiertos. Antes de viajar a Honduras para participar en ‘Supervivientes’, Paola Olmedo se sentará frente a José María Almoguera para hablar en directo de su divorcio y aclarar por qué aún no han formalizado la separación.

Noticias relacionadas

Además, Antonio Canales valorará su expulsión disciplinaria de ‘GH Dúo’, marcada también por el reciente fallecimiento de su hermano, y responderá a las declaraciones de su hijo, que ha cuestionado su papel como padre. La gala se completará con el reencuentro en plató de Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Raquel Salazar para comentar la última hora del reality junto a Mónica Hoyos y María Jesús Ruiz.