Continuidad asegurada
Iker Jiménez confirma que ‘Horizonte’ seguirá en el access de Cuatro y deja en el aire el futuro de ‘First Dates’
El presentador anuncia que la tira diaria del programa se prolonga tras cumplir su primer mes en la franja previa al prime time
Carlos Merenciano
Lo que comenzó como un ajuste puntual en la parrilla de Cuatro apunta a convertirse en una decisión estable. ‘Horizonte’ continuará emitiéndose a diario en el access prime time, tal y como anunció este jueves Iker Jiménez en pleno programa.
El periodista aprovechó el cierre de la emisión para compartir la noticia con los espectadores y agradecer el respaldo recibido durante estas semanas: “Los datos han sido maravillosos tanto en audiencia como en influencia”, aseguró, antes de confirmar que la cadena le ha comunicado que la versión diaria del formato se prolonga. No concretó plazos, pero dejó claro que no se trata ya de una prueba limitada a febrero.
La ampliación de ‘Horizonte’ llegó tras el buen rendimiento del espacio durante el último año. El movimiento implicó desplazar 'First Dates' al access de Telecinco, donde el programa de Carlos Sobera se emite ahora de lunes a miércoles. Los jueves y viernes, esa franja queda reservada para ‘GH Dúo’ y ‘De viernes’.
Con esta prolongación, Cuatro refuerza su apuesta por el análisis y la actualidad en una banda clave de la noche, mientras Telecinco mantiene su reorganización para fortalecer su arranque de prime time.
