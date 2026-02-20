Dimite Antonio Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda, tras ser procesado por un delito sexual
El exalcalde de San Mateo se enfrenta a un proceso judicial por un delito contra la libertad sexual, tras una denuncia de 2022.
La Provincia
El director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, ha presentado su dimisión este viernes, tras conocerse ayer que ha sido procesado por un presunto caso de delito sexual cuando era alcalde de San Mateo.
El titular del juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha procesado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual al exalcalde de San Mateo Antonio Ortega, que hoy es director del Instituto Canario de la Vivienda.
El auto de procesamiento, según informa Canariasahora, fue dictado el pasado 6 de febrero y supone el fin de la instrucción iniciada en 2022 por una denuncia presentada por una joven sobre unos hechos ocurridos en el verano de 2017. Ortega aún puede recurrir el auto, pero de rechazarse el recurso podría acabar sentado en el banquillo.
El juez también ha impuesto una fianza de 125.000 euros al demandado, con embargo de bienes en caso de impago, para cubrir una posible indemnización a la denunciante, en caso de condena.
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»