Alcohólicos Anónimos denuncia por usurpación a la secta 24 Horas que utiliza su nombre

Alcohólicos Anónimos informa que ha iniciado acciones legales contra el grupo Alcohólicos Anónimos 24 Horas, considerado secta por expertos en grupos sectarios y denunciado por afectados por conductas de maltrato, extorsión y apropiación de fondos en Ourense y otras sedes de esta entidad. Es la primera vez que Alcohólicos Anónimos denuncia públicamente al grupo sectario que usurpa su nombre con fines ilícitos, según viene publicando FARO a partir de los testimonios del periodista Luis Labarga y otros afectados, y se recoge en no menos de una decena de denuncias presentadas ante la policía.

FARO comenzó a informar en junio del pasado año del carácter «destructivo» de este colectivo con sede central en Ourense, donde se instaló el primero de la docena de centros de esta supuesta secta fundada hace medio siglo en México. El decano publicó en un reportaje de dos páginas el testimonio de una víctima gallega, que calificó al grupo 24 Horas de «secta enfocada al dominio personal». Sin embargo, y a pesar de las reiteradas informaciones de este y otros medios, y las denuncias contenidas en el libro «La noche oscura de Alcohólicos Anónimos» (mayo de 2025), del que es coautor el periodista y afectado Luis Labarga, solo ahora la oficina del servicio general de Alcohólicos Anónimos, con sede en Avilés (Asturias), informa en un comunicado «que ha detectado la existencia de una entidad, Alcohólicos Anónimos 24 horas, que está utilizando de manera indebida su nombre, identidad y elementos distintivos, generando confusión y afectando gravemente la reputación y trayectoria» de la organización.

En declaraciones a FARO, Luis Labarga señala que «la organización de Alcohólicos Anónimos se ha visto obligada a desmarcarse de la secta tras varias décadas de silencio ominoso. Y no ha sido por voluntad propia, sino por presiones desde Moncloa que han venido motivadas por la fuerza de la prensa. FARO ha sido crucial en esta batalla para iniciar el esperado final de esta secta destructiva», asegura.

Las presiones de Moncloa a las que se refiere el coautor del libro sobre Alcohólicos Anónimos han podido producirse a raíz de una sesión en el Congreso de los Diputados de Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, celebrada el pasado 11 de noviembre. En ella, el senador por Ourense Rafael Rodríguez Villarino (PSdeG-PSOE) les preguntó a los dirigentes de los legítimos Alcohólicos Anónimos (AA) allí presentes por las informaciones de FAROsobre «conductas que deberían preocuparnos a todos: maltrato, extorsión, vejación y acopio de fondos de personas que acuden allí», las cuales «van a hacer mucho daño a AA si no se hace algo al respecto». Adolfo Vázquez Fernández, secretario general de la Junta del Servicio General de Alcohólicos Anónimos de España, respondió: «Si no lo hacen las autoridades, nosotros no podemos hacer nada (…) Lo tenemos metido en un bufete de abogados porque están usando el logotipo y el nombre de Alcohólicos Anónimos (…) Sabemos que hay problemas, sobre todo en Ourense, con esa persona (…) Están pagando dinero y quitando cantidades exageradas por recuperarse».

En el comunicado publicado ahora, los legítimos AA señalan que «estamos ante un caso de usurpación de identidad jurídica, así como de uso indebido del nombre y la marca, prácticas que indican supuestos de infracción marcaria y competencia desleal. Queremos manifestar que la entidad mencionada no mantiene ningún tipo de vínculo, relación institucional ni autorización por parte de Alcohólicos Anónimos de España para utilizar nuestra denominación, imagen o referencias», añaden.

El comunicado de AA agrega que la organización ha enviado un escrito a los ayuntamientos donde se ubican grupos de Alcohólicos Anónimos 24 Horas «para explicarles que los servicios que efectúan tanto integrantes, como grupos, comités u oficinas de Alcohólicos Anónimos son enteramente gratuitos; Alcohólicos Anónimos no realiza campañas para captar fondos ni acepta subvenciones oficiales, particulares o de personas ajenas a nuestra asociación».

En otro documento, fechado el pasado 16 de febrero en Avilés, AA informa de que el pasado 14 de julio buscaron representación legal especializada, «con el fin de consultar el caso relativo a la usurpación de nuestra marca y de su anagrama, ambos registrados desde el año 1989, así como para determinar las acciones legales procedentes». El bufete contratado recomendó «entablar un diálogo amistoso mediante el establecimiento de comunicaciones formales con la entidad infractora», lo cual se realizó enviando burofaxes a los grupos de Alcohólicos Anónimos 24 Horas en las localidades donde se encuentran. Ante la ausencia total de contestación, en septiembre pasado, AA acordó con el bufete «iniciar las acciones legales pertinentes para la defensa de la marca y de los derechos asociados a la misma», explica la organización.

«Secta destructiva y se detallan dinámicas de funcionamiento de carácter coercitivo y manipulador»

En su carta informativa, AA menciona las informaciones de FARO DE VIGO y otros medios de comunicación autonómicos y nacionales, con testimonios en los que se describe al Grupo 24 Horas «como una secta destructiva y se detallan dinámicas de funcionamiento de carácter coercitivo y manipulador en el seno de sus grupos».

Finalmente, Alcohólicos Anónimos de España aclara que las acciones legales emprendidas «no persiguen la imposición de sanciones penales ni la obtención de indemnizaciones económicas. El único objetivo que se persigue es el cese inmediato de la utilización indebida de nuestro nombre, símbolos e identidad, así como la protección de nuestra reputación y prestigio», subrayan.

Poco después de destapar las denuncias contra el grupo el pasado 2 de junio, FARO publicó la primera entrevista amplia con una víctima en España del Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, denunciado como secta. En ella, esta persona afectada, que estuvo en varios grupos de la secta en Galicia, relató las prácticas ilícitas de este colectivo, con 12 centros en todo el país y cuartel general en Ourense. Mencionó amenazas de muerte, control económico y de la medicación y vejaciones, entre otras prácticas ilegales.

Este grupo se instaló por primera vez en España en Ourense, hace 25 años. En el centro de las denuncias está el nombre de Javier G., el jefe de Ourense y líder de la organización en España. Las supuestas prácticas sectarias del grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos figuran en un amplio informe emitido el pasado 31 de octubre por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). Uno de los mayores expertos nacionales en sectas, Luis Santamaría del Río, señaló a FARO que el grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos «encaja perfectamente con la definición de secta», ya que los testimonios de las víctimas y algunos materiales publicados por el propio grupo en internet «muestran que en él se llevan a cabo de forma sistemática y continuada estrategias de persuasión coercitiva o abuso psicológico grupal, con el objeto, más allá del innegable beneficio económico, de lo que verdaderamente quieren las sectas: someter a las personas».

Noticias relacionadas

La información de FARO llevó incluso a denuncias de maltrato en México, país del que es origen este grupo.