La paridad de las artistas mujeres en museos gallegos da un paso atrás

En pocas semanas se celebra la feria de arte más importante de España, ARCO. ¿Se logrará en esta edición la paridad entre hombres y mujeres? La encargada de realizar la medición cada año es la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV). Este jueves a partir de las 19.00 horas se presenta en el MARCO de Vigo y en otros ocho centros de arte españoles de manera simultánea su informe «Las artistas aquí y ahora». En él, se revisa las exposiciones de museos y centros entre 2020 y 2024. Las conclusiones desaniman. En esos años ha habido un retroceso para la paridad. En 2024, las exposiciones individuales de mujeres en el Estado supusieron el 34,5%. En Galicia, en ese ejercicio, bajaron al 31,5%.

El porcentaje gallego supone un bajón de diez puntos porcentuales en solo un año. Es para preocuparse porque en vez de mejorar empeoramos ya que en 2022 las muestras firmadas solo por mujeres en centros gallegos suponían el 43%.

El objetivo de poner estas cifras sobre la mesa es analizar la situación para «seguir impulsando la paridad». En comunidades como en Baleares, la presencia femenina en las exposiciones como creadoras fue del 52% en 2024; mientras que en País Vasco rozó el 50%. Cataluña o Madrid incluso están peor que Galicia.

La artista Susanne Themlitz, en la inauguración de su exposición en el MARCO en noviembre de 2024. / José Lores

El informe –con el apoyo del Instituto de las Mujeres– fue realizado por diferentes investigadoras. En Galicia, lo firmó la artista María Xosé Fernández Iglesias, que analizó 23 museos y centros de arte.

La paridad también se aleja en ARCO

Fernández junto a Holga Méndez -vicepresidenta de MAV- desgranaban a FARO el informe y ofrecían también apuntes externos al estudio. «Hay un dato muy llamativo. En ARCO, se había alcanzado casi la paridad en 2024 pero en 2025 se bajó al 30%. Estamos en una situación inestable. Denota una falla estructural», señaló Holga Méndez.

No obstante, la evolución ha sido también dispar dependiendo del centro. María Xosé Fernández indicó que «en el MARCO y el CGAC así como en la Fundación Didac han subido mucho la proporción de las artistas mujeres. Se llegó a alcanzar la paridad en los últimos años».

Cero exposiciones femeninas en el 17%

Sin embargo «en el 17% de los centros de arte gallegos hubo 0% de exposiciones femeninas», matizó para la creadora que desató las excelentes cifras de la Red Museística de Lugo (71,5% de exposiciones de mujeres) y las salas de la Diputación de Pontevedra (69%). Sin embargo, en las salas del Concello de Vigo no se llegó al 20%.

Es necesario un cambio de paradigma para dar voz a quien no la ha tenido hasta ahora María Xosé Fernández — Artista gallega, investigadora del informe "Las artistas aquí y ahora"

«El sesgo de género sigue ahí. Hay que mentalizarse de que las cosas no están siendo paritarias y que es necesario un cambio de paradigma para dar voz a quien no la ha tenido hasta ahora», añadió Fernández que ha colaborado en la realización del informe.

En este punto de la conversación le preguntamos por el Reina Sofía que acaba de inaugurar su nueva exposición de fondos. En ellas, las mujeres españolas respresentan el 35%. Sin embargo, en los dos últimos años en la compra de arte del Museo, las obras de artistas mujeres han representado el 51%. «A veces esa paridad no es económica. A lo mejor por lo que pagan por una obra masculina compran un lote de obra femenina. No hay igualdad en los precios», puntualizó María Xosé Fernández.