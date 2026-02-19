Cine
La marea en Gran Sol del director Adrián Canoura con su padre se estrena en el Festival Punto de Vista tras acudir a Amsterdam
La película «Fomos ficando sós» se presenta en la sección oficial
La película «Fomos ficando sós», del cineasta gallego Adrián Canoura, acaba de competir en el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam para ahora tener su estreno español en el festival navarro Punto de Vista.
Lo hará en la sección oficial donde han seleccionado a un total de ocho largometrajes, por un lado, y a 11 cortometrajes, por otro. Estas obras fueron seleccionadas entre cerca de 900 películas inscritas.
Las obras competirán por premios como el Gran Premio Punto de Vista a la Mejor Película, el Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección o el Premio Especial del Público, que se entregarán en la gala de clausura el 25 de abril en Baluarte.
El origen de «Fomos ficando sós» se encuentra en un material grabado por su padre, marinero. «Desde que encontré el material grabado por mi padre, algo empezó a arder dentro de mí. Sentía la necesidad urgente de volver a esas imágenes, de vivirlas en carne propia para poder contar su relación con el mar… y también la nuestra», señala el realizador.
Para completar el relato, Canoura (que rodó el vídeo «Veleno» de Baiuca y Rodrigo Cuevas, entre otros) decidió enrolarse con su progenitor en una marea al Gran Sol.
Estaca que en el barco rodó una travesía íntima con su padre donde h ay cabida para la experimentación plástica para construir un retrato poético sobre la soledad, la memoria y el vínculo entre generaciones, señala en una nota de prensa.
