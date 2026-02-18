U2 lanza por sorpresa «Days of Ash», seis temas inspirados en estos «tiempos locos»

En Miércoles de Ceniza, y a seis días del 4º aniversario de la invasión rusa de Ucrania, U2 ha publicado por sorpresa el EP independiente «Days of Ash» (días de ceniza), seis temas inspirados, según Bono, «en estos tiempos locos y enloquecedores». Se trata, según la discográfica Universal, de «una respuesta inmediata a los acontecimientos actuales, inspirada en las muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en primera línea por la libertad», como los pueblos ucraniano e iraní y los manifestantes de Minnesota, en especial Renée Good, la madre que murió por los disparos a quemarropa de un agente del ICE el pasado 7 de enero.

«American Obituary», la canción más guitarrera y rabiosa de este EP, trata precisamente de la muerte de esa madre desarmada, captada por los móviles de los manifestantes y que apunta a un atroz asesinato a falta de una investigación adecuada que la administración Trump se resiste a realizar. Cuatro de los cortes tratan sobre personas cuyas vidas fueron brutalmente truncadas, como Renée Good, la estudiante iraní Sarina Esmailzadeh y el padre y activista palestino Awdah Hathaleen.

«Creemos en un mundo en el que las fronteras no se borran por la fuerza. En el que la cultura, el idioma y la memoria no se silencian por miedo. En el que la dignidad de un pueblo no es negociable –afirma The Edge, guitarrista y compositor principal de la música de U2–. Esta creencia no es temporal. No es una moda política. Es el terreno en el que nos apoyamos. Y nos mantenemos juntos en él».

Bono, por su parte, aclara que las canciones de «Days of Ash» «son muy diferentes en cuanto a estilo y temática» a las que incluirán en el próximo álbum, que saldrá, adelanta, «a finales de año», cuando U2 haya cumplido ya 50 años desde su fundación en Dublín, todavía con sus cuatro miembros iniciales: Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. «Las canciones de este EP no podían esperar. Son canciones de rebeldía y consternación, de lamento», añade el cantante y letrista. «Las canciones de celebración vendrán después, estamos trabajando en ellas ahora... porque, a pesar de toda la atrocidad que vemos normalizada a diario en nuestras pequeñas pantallas, no hay nada normal en estos tiempos locos y enloquecedores, y tenemos que plantarles cara antes de poder volver a tener fe en el futuro. Y los unos en los otros», concluye.

Además de «American Obituary», el EP incluye «The Tears Of Things», «Song Of The Future», «Wildpeace» (un breve poema sonoro), «One Life At A Time» y «Yours Eternally», con la colaboración de Ed Sheeran y Taras Topolia, el joven cantante ucraniano con el que actuaron en un refugio antiaéreo de Kiev en 2022. Este tema contará, además, con un cortometraje documental del cineasta ucraniano Ilya Mikhaylus, y se estrenará el próximo martes 24 de febrero, el día que se cumplirá el cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania.

«The Tears Of Things», por su parte, toma su título de un libro del fraile franciscano Richard Rohr, que examina, a través de los escritos de los profetas judíos, cómo se puede vivir con compasión en una época de violencia y desesperación.

El batería Larry Mullen Jr, que reaparece con U2 tras las cirugías de espalda que le mantuvieron apartado del grupo durante su residencia en el Sphere de Las Vegas en 2023 y 2024, recuerda que el grupo nunca ha rehuido «tomar partido», como cuando colaboraba con Amnistía Internacional o Greenpeace. «Creo que estas nuevas canciones están a la altura de nuestros mejores trabajos», asegura.

Noticias relacionadas

U2 llevaba sin publicar un disco de temas inéditos desde 2017, cuando lanzó el álbum «Songs of Experience».