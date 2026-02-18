NATALIDAD
Los nacimientos crecen por primera vez en una década aunque apenas un 1 por ciento
El INE publica su estimación mensual de nacimientos
EFE
Madrid
El número de nacimientos en 2025 crecieron por primera vez en una década aunque apenas un 1 %, hubo 321.164, y van acompañados de un retraso de la edad de maternidad; mientras que las defunciones aumentaron el 2,5 %, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo.
Son datos de la Estadística publicada este miércoles por el INE de la estimación mensual de nacimientos al cierre de 2025, así como la del número de defunciones semanales al concluir el mismo año.
Respecto a las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5 % más que en el año anterior. El crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 122.167 personas.
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- La merluza europea se reproduce cada vez con menor tamaño por el calentamiento del mar
- Programa del Carnaval de Vigo: París de Noia, gran desfile y conciertos infantiles para celebrar el Entroido 2026
- Marcha atrás eléctrica: el pozo de Stellantis
- El paraguas para perros se cuela en los paseos bajo el temporal: así funciona y dónde comprarlo
- El centro con la mayor oferta de ciclos formativos de Galicia refuerza su apuesta por la FP
- La ruta de senderismo de Galicia que te lleva sobre el mar: un entorno de «película» a una hora de Vigo
- La aldea de 270 habitantes cerca de Galicia que parece el Tíbet: un refugio natural a una hora de Vigo