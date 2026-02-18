Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario

Una mujer de 69 años ha fallecido este miércoles tras ser arrastrado el vehículo en el que viajaba por el agua en un badén del río Zújar, en las inmediaciones del punto kilométrico 25 de la carretera EX-115, en el término municipal de Campanario, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

El suceso ha movilizado a efectivos de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 3.1), personal del Punto de Atención Continuada de Campanario, Guardia Civil, bomberos del CPEI de Don Benito, Cruz Roja y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Por causas que se investigan, el vehículo fue arrastrado por la corriente al atravesar el badén, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar la vida de la mujer.