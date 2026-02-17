Zendal ficha a Rolando Pajón para reforzar la fase final de su vacuna frente a la tuberculosis

Biofabri, filial de vacunas humanas del grupo biofarmacéutico gallego Zendal, ha informado de que incorpora a su equipo directivo a Rolando Pajón Feyt, referente internacional en inmunoterapia y desarrollo de vacunas, con el objetivo de reforzar la fase final del desarrollo clínico de su candidato frente a la tuberculosis, MTBVAC.

La incorporación del vacunólogo se produce, recalca la compañía, en un momento «decisivo» para el proyecto, marcado por el avance hacia las etapas finales de evaluación clínica y por la necesidad de integrar ciencia, desarrollo clínico, regulación y estrategia de acceso al mercado.

Pajón Feyt asumirá el cargo de Director Médico y Científico de Biofabri (Chief Medical and Scientific Officer, CMSO). Con más de 30 años de experiencia en vacunas e inmunoterapias, tiene una trayectoria que abarca todo el ciclo de vida del medicamento, desde la investigación básica y traslacional hasta la introducción comercial de productos innovadores.

A lo largo de su carrera ha liderado equipos internacionales responsables de la generación y análisis de datos clave para procesos regulatorios, así como de su presentación ante agencias, comunidades científicas e inversores.

Especialista en vacunas de ARN mensajero, enfermedades infecciosas e inmuno-oncología, desempeñó un papel relevante en el desarrollo de algunas de las primeras vacunas basadas en esta tecnología y en la expansión del acceso a vacunas frente a la COVID-19 en América Latina.

Su carrera profesional se desarrolló inicialmente en Cuba y posteriormente, durante más de 18 años, en Estados Unidos, manteniendo colaboración con organismos internacionales como la OMS y la OPS, así como con redes científicas europeas y americanas.

«Impulso estratégico»

El consejero delegado de Biofabri, Esteban Rodríguez (Chief Executive Officer, CEO), ha destacado que la incorporación de Rolando Pajón refuerza la apuesta de la compañía por el talento internacional y supone un impulso estratégico en la recta final del desarrollo de MTBVAC.

No en vano, ha subrayado que la tuberculosis «sigue representando un desafío global» y que el compromiso de Biofabri es «contribuir con soluciones innovadoras y accesibles».

Rolando Pajón es autor o coautor de más de 80 publicaciones científicas en revistas de alto impacto, figura en más de 14 patentes y participó en la elaboración de materiales educativos especializados en vacunología.