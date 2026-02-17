Los trenes de alta velocidad vuelven a circular entre Córdoba y Madrid

Manuel Murillo

Regresan los servicios de Renfe, Iryo y Ouigo tras ser reparado el tramo afectado por el trágico accidente ferroviario de Adamuz

VÍCTOR CASTRO

Viajeros llegando a Atocha

Victor Castro

Viajeros llegando a Atocha

Victor Castro

Viajeros llegando a Atocha

Victor Castro

Viajeros llegando a Atocha

Victor Castro

Viajeros llegando a Atocha

Victor Castro

Primeros servicios de Renfe e Iryo en la estación Julio Anguita

VICTOR CASTRO

Primeros servicios de Renfe e Iryo en la estación Julio Anguita

Victor Castro

Primeros servicios de Renfe e Iryo en la estación Julio Anguita

Regresan los servicios de Renfe, Iryo y Ouigo tras ser reparado el tramo afectado por el trágico accidente ferroviario de Adamuz

Manuel Murillo

Trenes pasando por Adamuz

Manuel Murillo

Trenes pasando por Adamuz

Manuel Murillo

Trenes pasando por Adamuz

Manuel Murillo

Trenes pasando por Adamuz

Manuel Murillo

Trenes pasando por Adamuz

Manuel Murillo

Manuel Murillo

Manuel Murillo

