Sin pelos en la lengua
Soy una Pringada desvela la condición extrema que ha pedido que no hagan para colaborar en 'El tiempo justo': "Si lo hacéis, me suicidaré en directo"
La conocida influencer vuelve a Mediaset nueve años después de presentar 'Snacks de tele' en Cuatro.
Carlos Merenciano
Hacía nueve años que Soy una Pringada no se paseaba por Mediaset. Lo último que hizo en el grupo de comunicación de Fuencarral fue ponerse al frente de 'Snacks de tele', un espacio de Cuatro en el que comentaban programas de televisión. Ahora ha regresado con un propósito bien distinto: ser colaboradora de 'El tiempo justo'. Eso sí, la youtuber no se lo pondrá nada fácil a Joaquín Prat, pues ya ha desvelado algo que no pueden hacer con ella en el programa.
"Quiero decir dos cosas: primero, como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo, porque es mi 'dead name', y segundo, que quede claro que yo aquí he venido un día a probar. Igual no vuelvo, aviso", decía la nueva colaboradora del espacio de las tardes de Telecinco.
El presentador quiso saber cómo dirigise a ella, a lo que "la Pringada" fue clara: "Soy una Pringada. Pero mi apellido no, está prohibido. Me pegaría un tiro si lo volvéis a decir". Ante esta última frase, Prat quiso saber más: "¿Esty a secas tampoco?", a lo que ella rápidamente dijo que sí, que si no se pronunciaba su apellido no había problema.
Antes de aparcar el tema de su nombre, la influencer quiso dirigirse a cámara para dejar un mensaje claro a sus seguidores: "Como alguien me llame Esty Quesada en cualquier cosa, me suicidaré en directo y os pondré en mi nota de suicidio".
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Un SOS desesperado para salvar a las que salvan