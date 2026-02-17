Un alumno del Centro Superior de Hostelería de Galicia competirá por crear «El sándwich más bueno del mundo»

Un estudiante del Centro Superior de Hostelería de Galicia, con sede en Santiago, luchará por preparar «El sándwich más bueno del mundo», una iniciativa impulsada por el operador de vending Delikia para descubrir y promover el talento joven en el ámbito de la gastronomía. Se trata del joven Juan Collazo Abuín.

El alumno gallego participará en la gala final del certamen, que tendrá lugar el 5 de marzo en Madrid, junto a otros siete estudiantes procedentes de escuelas de hostelería de Barcelona, Santander, Tenerife, Zaragoza y Alicante. Durante el evento, los finalistas presentarán sus propuestas ante un jurado profesional capitaneado por el chef Pepe Rodríguez que elegirá las recetas ganadoras.

Juan Collazo Abuín, estudiante del Centro Superior de Hostelería de Galicia. / Cedida

Se trata de la cuarta edición de un concurso culinario que va dirigido a estudiantes de hostelería de toda España y a recién titulados. El certamen reparte un total de 9.000 euros en premios, distribuidos en tres categorías. Las tres recetas ganadoras, seleccionadas por un jurado profesional, serán posteriormente comercializadas en las más de 15.000 máquinas de vending que Delikia tiene distribuidas por todo el territorio nacional. Además, el público asistente a la gala final podrá votar por su propuesta favorita, que será premiada con una comida para dos personas en el Restaurante El Bohío, de Pepe Rodríguez.

Concurso solidario: el 10% de la venta del sándwich ganador se destina a una ONG.

Además de su vertiente gastronómica, el concurso mantiene su carácter solidario: el 10% de lo recaudado con la venta del sándwich ganador se destinará a la Fundación Tierra de Hombres. Gracias a los tres certámenes anteriores y a la venta de los sándwiches ganadores, Delikia logró recaudar más de 48.700 euros que fueron donados íntegramente a la ONG que tiene como objetivo promover el desarrollo de la infancia.

Noticias relacionadas

Desde su lanzamiento en 2019, el concurso ha recibido más de 300 candidaturas con recetas elaboradas por estudiantes de escuelas de hostelería de distintos puntos de España. En ediciones anteriores, el primer premio recayó en Mari Carmen Gil, alumna de la Escuela de Hostelería de Leioa (País Vasco), así como en Francisco López, de la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega (Madrid), y Gadim Gueye, del IES San Marcos de Tenerife.