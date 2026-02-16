Vigo y Pontevedra estrenan dos nuevos Soles en la Guía Repsol y Galicia suma un nuevo Tres Soles

Un Sol Guía Repsol es aquel local «que recomendarías a un amigo y al que ya estás pensando en volver un montón de veces». Así definen desde la prestigiosa guía gastronómica a las distinciones que han dado a conocer este lunes 16 de febrero, en una gala que tuvo lugar en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona bajo el lema 'Sigamos probando cosas nuevas'.

Entre los premiados con nuevos Soles Guía Repsol, Galicia se ha alzado con ocho nuevos Soles, de los cuales uno ha caído en Vigo y uno de Santiago ha sido distinguido con Tres Soles, la máxima puntuación.

La máxima distinción

Tal y como destacan desde la guía gastronómica, un Tres Soles Guía Repsol es «el destino final del viaje, donde percibes nada más entrar que será una experiencia única». Se trata, por tanto, de la máxima calificación. Los tres restaurantes seleccionados son: Ramón Freixa Ateleier (Madrid), Voro (Mallorca) y una propuesta compostelana en la que se «evidencia la heterogeneidad que disfrutamos en nuestro país».

Se trata de A Tafona, la propuesta de la chef compostelana Lucía Freitas en Virxe da Cerca, que suma a la Estrella Michelin lograda en 2018 esta nueva distinción.

Desde la Guía Repsol destacan de la propuesta santiaguesa que «destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental».

Con esta distinción, A Tafona se convierte en el tercer restaurante gallego junto a Culler de Pau (O Grove) y Casa Solla (Poio) en ser destacado con 3 Soles.

Siete gallegos estrenan Sol

Al margen del establecimiento compostelano, hasta siete restaurantes gallegos se estrenaron con su primer Sol Repsol en una edición en la que destacaron los cocineros jóvenes, como destacó el presidente de Repsol, Antonio Brufau: «En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas».

Alberte Gutiérrez, de Vigo, con su Sol Repsol / Guía Repsol

En este sentido, se estrenan con Un Sol los restaurantes gallegos Alberte (Vigo), Marna (Pontevedra), O Secadeiro (Outes), El de Alberto (A Coruña), Gunnen (A Coruña), Vértigo (Sober) y Miguel González (O Pereiro de Aguiar, Ourense).

Noticias relacionadas

Con estas incorporaciones, la comunidad suma un total de 49 restaurantes galardonados: los tres mencionados con Tres Soles, 12 con Dos Soles y 34 con Un Sol.