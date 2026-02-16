El arte gallego marca su huella en la nueva exposición de los fondos del Museo Reina Sofía

A las diez de la mañana de este lunes, el Museo Reina Sofía en Madrid hervía más de lo habitual en los pasillos interiores fuera de la mirada del público que hacía cola fuera para visitar las muestras de Maruja Mallo, Oliver Laxe o Alberto Greco. Desbordaba la expectación ya que, una hora más tarde, se presentaba el nuevo recorrido por la obra propia del museo: «Colección. Arte Contemporáneo: 1975-presente. 50 años de historia del arte desde España». La muestra se nutre con 258 obras de los fondos del centro madrileño; creaciones de 173 artistas, entre los que figuran creadores gallegos.

El público podrá conocer las obras desde mañana. En la rueda de prensa de la presentación la presidenta del Real Patronato Museo Reina Sofía, Ángeles González Sinde, recalcaba que «más que una reorganización, es una relectura crítica» a lo que ha supuesto el arte contemporáneo en España en el último medio siglo.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, destacaba «la trascendencia» de la exposición permanente. «Nos hace una ilusión bárbara» poder mostrarla, señalaba ante un recorrido por 3.000 metros cuadrados con obras de cinco décadas de artistas españoles pero también foráneos.

Sobresalía en las miradas y gestos la curiosidad por conocer el cuarto piso del edificio. Hasta fuentes de prensa del Museo se mostraban sorprendidas con la cantidad de medios que acudieron a la presentación, el doble de una cita normal. Ángeles González Sinde, Urtasun; Manuel Segade, director del centro madrileño, y la mexicana Amanda de la Garza, subdirectora artística del Sofía, hicieron de cicerones.

La presentación encerraba en sí misma triple simbología. Por una parte, la exposición permanente de los fondos del museo ha cambiado. Ahora, los muestra de otra manera pensando en el público (hasta hay sillas plegables disponibles).

El segundo hito no es menos importante. Con esta muestra, el Museo muestra por primera vez una programación 100% patrimonio del coruñés Manuel Segade. El gallego entró en 2023 como director del Museo Reina Sofía. Parte de las exposiciones que ha acogido desde entonces habían sido heredadas de su antecesor, Manuel Borja-Villel. Otra porción han sido muestras de la era Segade. Desde este lunes, quien visite el edificio verá exposiciones que solo obedecen a las directrices del responsable gallego.

Presencia gallega

Y en ellas la presencia de artistas gallegas es notable. En la visita guiada que realizó Segade, este enfatizó en el trabajo de Carlos Rodríguez-Méndez, de As Neves, con su obra «Requiem», donde vemos los sobres que remitía el artista a su padre cada mes hasta que este falleció. «El arte contemporáneo ha hecho de la muerte también un lugar muy especial», subrayaba el director del Reina Sofía.

segade ante la obra de Ángela de la Cruz en el Reina Sofía. / mar mato

Otra parada con ADN gallego en la exposición fue la realizada ante una pieza de Ángela de la Cruz, «Nada debajo de una silla», que firmó en 1999. En ella se ve una silla y un lienzo pintado bajo ella. La finalista del Premio Turner de Reino Unido explora con ella los límites de la pintura. Sobre esta obra la propia artista había señalado que «son cuadros esperando, incapaces por el momento de ser otra cosa».

Obra de Menchu Lamas en el Reina Sofía. / Mar Mato

Otro momento importante de la exposición es la sala dedicada al grupo gallego Atlántica, de los años 80. Segade se preguntó si existe «un arte de raza, un arte que pertenece a un ambiente determinado (...). ¿Es verdad que existen las culturas diferenciadas? Es un debate interesante y que nos permite mostrar a artistas interesantes como Francisco Leiro, Antón Patiño o Menchu Lamas o incluso alguien ajeno a esta generación como lo fue Antón Reixa que habla en el vídeo que mostramos de 'Galicia, sitio distinto'».

Relacionado con ello, en la sala contigua dedicada a la videocreación, hay otra pieza de creador gallego, Xavier Villaverde, en la que merece la pena hacer un alto. «Del ámbito experimental de los años 80 es de donde nace el ámbito del vídeo comercial en nuestro país» y que derivó en producciones cinematográficas años después, indicó Manuel Segade señalando a Villaverde como ejemplo quien rodaría el largometraje gallego «Continental» que junto a «Sempre Xonxa» inició el renacimiento del celuloide realizado en Galicia.

Fotografía gallega en el Reina Sofía

La nueva exposición de los fondos del Museo madrileño también presta atención a la fotografía. Varios son los creadores que nos encontramos. Se trata de Vari Caramés, Xurxo Lobato y Manuel Vilariño. Del primero, el Reina Sofía destaca cómo construye su universo personal con una gran «capacidad evocativa».

Estos autores comparten espacio con oCtras fotógrafas destacadas de los años 70 y 80 en España como Cristina García Rodero o Ouka Lele (serie "Peluquería") y creadores como Koldo Chamorro.

Una exposición con tres rutas

La tercera simbología de la nueva exposición se fija en los feminismos, las vivencias LGTB y queer y los derechos de minorías, en especial de América Latina y africanas. Con la nueva disposición de obras y la selección de muchas (más de la mitad) que antes no se exhibían en el Museo, el director gallego busca hacer reflexionar sobre la nueva visión del canon en el mundo del arte contemporáneo.

Maruja Mallo y Oliver Laxe, en el Sofía

La presencia gallega en el Reina Sofía se plasma también en diferentes maneras. Además de la dirección de Segade, de las cinco exposiciones temporales del museo, dos muestran obra de artistas gallegos («Hu», de Oliver Laxe; y «Máscara y compás», de Maruja Mallo). Además «Ese barco en la montaña» de Juan Uslé fue comisariada por el lalinense Ángel Calvo.