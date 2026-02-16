Faro de Vigo sortea 2 entradas dobles para Luz Casal en Vigo
Sorteo para suscriptores para el concierto del viernes 27 en el Teatro Afundación
Faro de Vigo te invita a asistir, en un sorteo exclusivo para suscriptores, a ‘Me voy a permitir’, la gira del nuevo disco de Luz Casal. La artista actuará el viernes 27 en el Teatro Afundación de Vigo con un directo que recorre un trabajo ecléctico e inclasificable: diez canciones, diez miradas y diez formas de entender el mundo.
Para participar completa el formulario que encontrarás a continuación. Si aún no eres suscriptor, estás a un solo clic de hacerlo y poder participar.
Con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada, Luz Casal despliega todas sus facetas —de la chanson al rock, del cancionero latinoamericano a lo cotidiano—, capaz de acariciar o desgarrar, de cantar desde el despecho o la esperanza, siempre libérrima.
