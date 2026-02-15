Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores

Coges tu bolso o maleta del trabajo, subes a tu coche, conduces en dirección a la oficina, y de repente ocurre lo más inesperado... pinchas un neumático. Hace unos meses lo normal habría sido ponerte el chaleco reflectante y salir de tu vehículo para colocar los triángulos de señalización. Hoy, la baliza V-16 lo hace un poco más sencillo.

Este simple gesto ya puede librarte de una sanción, ya que aquellos vehículos que carezcan de este sistema de preseñalización de emergencia serán denunciados de acuerdo al jefe de Dirección General de Tráfico (DGT). Pero existen otros elementos obligatorios que, pese a no tener el tirón mediático de la V-16, también son obligatorios.

Se tratan de los sistemas para reparar nuestro vehículo en caso de pinchazo. El Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto (la conocida como «rueda galleta» de menor tamaño) o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir el quedarse tirado en la carretera.

El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que «los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes repuestos y herramientas», y en su apartado c) se especifica «una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo».

¿Y si mi coche no cuenta con una rueda de repuesto?

Muchos nuevos modelos de vehículos, ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos de reducción de peso, mejora de eficiencia, reducción de costes de fabricación, o simplemente para ahorrar espacio. La alternativa en estos casos será un kit de reparación antipinchazos que suele contener un sellador líquido junto a herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo. El sellado líquido, que generalmente viene en modo spray, funciona creando una barrera protectora en el interior del neumático, sellándolo para evitar la salida del aire.

¿A qué sanciones me enfrento si no tengo la rueda o el kit?

La legislación es clara: en caso de no disponer de una rueda de repuesto o en su defecto de un kit de reparación antipinchazos, te podrías enfrentar a multas de hasta 200 euros por incumplimiento de la Ley de Tráfico. Teniendo en cuenta que un kit ronda los 25-30 euros, y una rueda de repuesto entre 45 y 85 euros, los conductores lo tienen claro: arriesgarse a no cumplir con la normativa podría salir caro.

«Pasa desde hace años»

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico aclaran que este tipo de infracción no es algo novedoso. De hecho, explican que «está pasando desde hace años» y que no es una sanción que se haya incorporado a raíz de la baliza.

De acuerdo con los agentes, no llevar una rueda de repuesto o algo para reparar el neumático, en teoría, es considerado como infracción leve sin pérdida de puntos (aunque en algunos casos, más graves, sí pueden quitártelos).

A su vez, insisten en que la infracción de la rueda y la de la baliza son multas independientes y que, por tanto, en la peor de las situaciones, alguien que no lleve ni la baliza ni el kit podría recibir dos sanciones y tener que abonar, sumándolas, 280 euros.