Rachas de viento huracanadas superan los 170 km/h y obligan a cancelar trenes y restringir la circulación de vehículos en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana vivirá un sábado con rachas muy fuertes de viento del noroeste, incluso huracanadas en zonas de Castelló, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé también un descenso de las temperaturas.

La Aemet ha emitido un aviso especial por vientos huracanados con umbrales que podrían superar los 140 kilómetros por hora. A consecuencia de estos fortísimos vientos y al aviso rojo en el que hoy se encuentra la provincia de Castellón, Renfe ha decidido cancelar todos sus servicios del corredor ferroviario mediterráneo y los que circulan entre València y Castellón, según ha informado la compañía ferroviaria a través de sus redes sociales. También hay restricciones de circulación en las carreteras de la provincia.

Las estaciones de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) de más de una veintena de municipios valencianos han registrado rachas que superaban los 130 kilómetros por hora. El récord de momento se ha registrado en el norte de la provincia de Castelló, con rachas máximas de 172 km/h. Allí, Protección Civil ha enviado a las 10.18 horas otro mensaje de alerta a los teléfonos móviles en los que se recuerda de que, a consecuencia del fuerte episodio de vientos sobre la población, se han de evitar desplazamientos.

Restricciones en las carreteras, reaperturas de puertos

Además, la Dirección General de Tráfico ha establecido restriscciones a la circulación en toda la provincia de Castelló, lo que incluye la limitación de la velocidad máxima a 80 kilómetros hora y la prohibición de que los vehículos pesados realicen adelantamientos. No pueden circular los vehículos que superen las 7,5 toneladas de peso para evitar vuelcos.

Por su parte, el Puerto de Castelló ha activado el Plan de Autoprotección en Situación 0 de Alerta, aunque de momento la actividad continúa, mientras que la Autoridad Portuaria ha determinado esta mañana la reapertura del puerto de València, que permanecía cerrado desde el viernes.

Hasta 172 kilómetros por hora

En cuanto a las rachas de viento, al norte de la provincia de Castelló, lindando con Teruel y Tarragona, se han registrado en las estaciones de Avamet máximas de hasta 172 km/h en Vilar de Canes y Rosell, mientras que en Xert, la Pobla de Benifassà y la Serra d’En Galceran las rachas han superado los 160 km/h, y en Xodos, la Serratella y Llucena los 150 km/h. En Castelló de la Plana, capital de la provincia, las rachas máximas han sido de 134 km/h.

En la provincia de València el municipio donde se han registrado rachas de viento más fuerte ha sido la Font de la Figuera, de hasta 134 km/h. También se han registrado fuertes rachas en Buñol (116 km/h) y en Ayora (106). En València capital, las rachas más fuertes han sido de 64 km/h. Mientras, en Alicante, las rachas en la cima del Aitana, dentro del término de Confrides, han llegado a los 137 km/h.