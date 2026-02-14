"La población debe acostumbrarse a que los Es-Alert sean cada vez más frecuentes"

"La población debe acostumbrarse a que los avisos de Es-Alert sean cada vez más frecuentes porque, por desgracia, cada vez hay más fenómenos adversos". Quien habla es el director de la escuela técnica superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV), Héctor Esteban, después del mensaje mandado ayer a todos los móviles de la Comunitat Valenciana ante el episodio de viento previsto para este sábado con ráfagas que podrían superar los 140 kilómetros por hora en la provincia de Castellón -allí hay un aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para todo el día- y los 100 km/h en el resto del territorio.

En opinión del experto, este mensaje a los móviles debe enviarse siempre que "haya alerta roja", independientemente del tipo de fenómeno meteorológico; sea lluvia, viento o de otra tipología. Cabe recordar que los episodios anteriores han abierto el debate sobre si el envío reiterado puede restar efectividad a la alerta o si se deberían establecer y desarrollar dos niveles de Es-Alert, como contempla la normativa europea, y dejar el pitido para los momentos de riesgo inminente.

Con el de ayer, la Generalitat ya ha recurrido a esta herramienta en decenas de ocasiones desde la fatídica dana del 29-O cuando fue "tardío y erróneo" según la jueza de Catarroja; aunque es la primera vez que lo hace por viento. La decisión de alertar a la población por mensaje de texto no fue automática tras el anuncio del aviso rojo, como sí ha ocurrido con las lluvias extremas desde la dana del 29-O. El 28 de diciembre, la Aemet informó del aviso rojo a las 15.24 horas y el mensaje a los móviles llegó a las 16.02 horas. Ayer viernes transcurrieron casi cinco horas.

Su envío se barajaba desde el mediodía cuando la Aemet anunció el nivel rojo para este sábado en Castellón. La propia secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, lo comentó en su comparecencia de las dos de la tarde ante los medios de comunicación, aunque explicitó que esperaban el "momento oportuno" para mandarlo.

Previsión para hoy

La borrasca Oriana dejará hoy rachas de viento huracanado de hasta 140 kilómetros por hora en algunos puntos de Castellón y registros superiores a los 100 km/h en el resto de la Comunitat Valenciana. La situación en las comarcas septentrionales es de peligro extraordinario. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso de nivel rojo en toda la provincia de Castellón hasta la medianoche del sábado y varios de nivel naranja en el resto de zonas de la autonomía. Esta situación provocó ayer una cascada de cancelaciones en actividades deportivas, con la suspensión de todos los partidos de la Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y otras competiciones, y festivas, con el Año Nuevo Chino en València, el Euroclub en Benidorm o los carnavales en municipios como Villar del Arzobispo como principales damnificados. Ayer, viernes, el puerto de València se vio obligado a cerrar sus instalaciones, tanto de entrada como salida, debido a las condiciones meteorológicas adversas.