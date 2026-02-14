'Los Serrano'
Fran Perea confiesa que se está moviendo para el regreso de ‘Los Serrano’ después del éxito de ‘Aída y vuelta’
El actor abre la puerta a una posible vuelta de la mítica comedia de Telecinco dos décadas después de su final: “vamos a trabajarlo”, reconoce entre risas y nostalgia
Kevin Rodríguez
Fran Perea visitaba ‘Directo al grano’ para presentar su nuevo disco 'El hombre invisible' y terminó desatando la locura entre los fans al hablar de un posible regreso de 'Los Serrano' tras ver el impacto que ha tenido el reencuentro cinematográfico de 'Aída'.
El protagonista de Marcos Serrano repasó cómo vivió su salto a la fama con la serie y confesó que, al terminar la ficción, lo necesitó todo: “Estoy agradecido a la vida por haberme dado esa oportunidad. Evidentemente hubo una época en la que la canción estaba hasta en la sopa y cuando terminé Los Serrano me fui, necesitaba espacio, todo ese ruido me desconcentraba pero luego el tiempo coloca las cosas en su sitio y mucho orgullo”.
Al ser preguntado por si había posibilidades reales de retomar 'Los Serrano', Perea no dudó en insinuar que algo se está cociendo: primero recordó que juntos sacaron un proyecto musical por el 20º aniversario y que existe una pieza especial en YouTube con toda la “familia”. Después subrayó con humor y ambición: “Bueno yo estoy moviendo cosas”.
La charla incluso derivó en ideas sobre el formato: cuando se le sugirió una película, Fran respondió con guiños al fenómeno actual de Aída: “Fíjate lo bien que está yendo lo de Aída”, y añadió que estos personajes son parte de la cultura popular de un tiempo en que “las series se consumían en familia”. Su conclusión fue clara: “yo creo que haremos algo, vamos a trabajarlo”.
