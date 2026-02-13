Una tienda de Santiago cierra «hasta que escampe»: «No quiero coger una depresión»

Las continuas borrascas que azotan Galicia desde que comenzó el año no solo desesperan a los transeúntes. Los comercios de Santiago también se están viendo afectados por el mal tiempo constante, que vacía las calles y reduce la afluencia de clientes.

En la Rúa das Ameas, la situación ha llegado a un punto crítico para algunos establecimientos, que han decidido tomar decisiones drásticas. Es el caso de Pilgrim Bag, una tienda de bolsos artesanales, que lleva cerrada desde el martes y por tiempo indefinido "hasta que escampe".

"Volveremos a abrir cando escampe! Se iso pasa...", reza el cartel que la dueña, Patricia Peiteado, ha colgado en la puerta de su negocio. Dice que fue una decisión impulsiva, fruto del hartazgo por unas lluvias que solo han dado a Santiago 18 días de tregua en los últimos tres meses. "Llegué, lo escribí en cinco minutos y me fui. La calle está vacía, hay un aire horrible y no quiero coger una depresión", dice la propietaria, que asegura que las consecuencias del temporal se han dejado sentir en la mayoría de las tiendas de la calle.

Una calle 'cerrada' por el mal tiempo

Cuenta Peiteado que, en la Rúa das Ameas, son varios los locales que han cerrado por la lluvia. "En toda la calle solo está abierto el zapatero y el mercado de Abastos, nada más, porque a nadie le apetece salir de casa con este tiempo. Los turistas tampoco pasan y, si lo hacen, es corriendo para ir al hotel", se lamenta.

El resultado es, inevitablemente, un menor consumo, que hace que no compense la incomodidad de abrir las tiendas atravesando la lluvia. "Te vistas como te vistas llegas empapada. Ir para nada es tontería", dice la dueña, que volverá a abrir "cuando salga el sol y la gente vuelva a sonreír".

Dada la previsión meteorológica, el sábado puede ser el día en el que Pilgrim Bag abandone su 'huelga por lluvias', aunque Peteiro tiene que claro que, si el temporal regresa el domingo, volverá a poner el cartel de cerrado. Algunos conocidos y clientes del local ya le han escrito pidiéndole que regrese, pero "esta tarde vuelve a llover" y Peteiro no aparecerá por el establecimiento.

Mientras la tienda permanece sin actividad, la propietaria aprovecha para preparar los encargos y fabricar el stock, que fabrica ella misma a mano. Para saber cuándo podrán verlos en el escaparate, los interesados tendrán que empezar a mirar las nubes y cruzar los dedos, esperando que despeje y que la Rúa das Ameas pueda volver a llenarse de vida.