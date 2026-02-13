¿Qué pasa si tu día libre coincide con una jornada festiva en Galicia?

El calendario laboral de 2026 se muestra amable con los gallegos en cuanto a los festivos que caen en fin de semana. En muchos casos, festivos como el del próximo 17 de febrero Martes de Carnavalpueden aprovecharse para gastar alguno de nuestros días de vacaciones o asuntos propios en la empresa y hacer puente. ¿Pero qué sucede cuando el festivo coincide con tu día libre?

En el caso de Galicia, este año el supuesto se produce dos veces con dos de las fechas más señaladas del calendario de la comunidad: el Día Nacional de Galicia el 25 de julio y la Asunción el 15 de agosto, siendo ambos sábado.

El programa Aquí Hay Trabajo de la cadena pública La 2 explica qué sucede en caso de «perder» el festivo y qué hacer para recuperarlo.

Cómo recuperar un festivo cuando coincide con tu día libre

Este programa, durante una de sus secciones, responde a las consultas del ámbito laboral que les envían sus espectadores. Una de estas cuestiones planteaba lo siguiente: «He visto que este año cae el 15 de agosto, la Asunción, en sábado. He leído que si en un día libre te cae un festivo nacional te tienen que dar otro día, que lo ha dicho la justicia, pero mi jefe dice que de eso nada. ¿Quién lleva razón?».

La colaboradora del programa y miembro del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca, lo deja claro: «la empresa te tiene que compensar».

Según explica Ercoreca, la sentencia del Tribunal Supremo —interpuesta por una trabajadora de una empresa textil— establece que «una cosa es el descanso y otra cosa es el festivo», por lo que, si coinciden, la empresa tendrá que ofrecerle una alternativa al trabajador. «O bien con otro día, o bien compensarlo económicamente si así lo establece el convenio», apunta.

En este sentido, la colaboradora explica que el motivo es que festivos y descansos no se pueden solapar «porque sería injusto que a ese trabajador que le ha coincidido pierde su derecho» y a otro trabajador que no libre los mismos días si lo conserva.