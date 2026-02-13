Ojo si vas a coger el coche: la Guardia Civil confirma controles sorpresa a cualquier hora en Galicia
La Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña de controles de carretera que afectan a todos los conductores
El año pasado durante la misma campaña hubo casi 8.000 sancionados
La Dirección General de Tráfico (DGT) está inmersa en una campaña de controles de carretera que vigila a todos los conductores de Galicia y el resto de España. Esta campaña arrancó el pasado lunes y estará vigente hasta este domingo, día 15 de febrero.
Esta campaña ya se llevó a cabo durante el 2025 y tuvo la misma duración. Según los propios de Tráfico, el año pasado casi 43.000 conductores pasaron por los controles, de los cuales 7.800 fueron sancionados por distintos motivos.
Este dispositivo se enmarca dentro de la operación Truck & Bus europea, destinada al control de los vehículos destinados al transporte de personas y mercancías. En la práctica, esto se traduce en que la Guardia Civil pondrá especial atención a camiones y autobuses.
A cualquier hora y en cualquier vía
La DGT ya ha advertido de que los agentes de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pueden poner controles a cualquier hora del día y en cualquier tipo de vía.
En el caso de los vehículos de transporte, Tráfico apunta que se vigilará en particular la velocidad, el tacógrafo, las horas de sueño y conducción, la carga y su colocación, la documentación de vehículo y conductor; y los problemas mecánicos. Durante la anterior campaña las infracciones más habituales estaban relacionadas con la ITV, la documentación, el exceso de peso, la mala colocación de la carga y no utilizar el cinturón de seguridad.
Asimismo y como es habitual, también se revisarán el consumo de alcohol o estupefacientes y cuestiones de seguridad como el uso del cinturón o el móvil. Como en otros años, se prevé que la Benemérita ponga en marcha este tipo de dispositivos en más ocasiones a lo largo de 2026. Durante la anterior campaña las infracciones más habituales estaban relacionadas con la ITV, la documentación, el exceso de peso, la mala colocación de la carga y no utilizar el cinturón de seguridad.
