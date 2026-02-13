El BOE lo confirma: se supenden los desahucios de familias vulnerables en Galicia

El BOE confirma la aprobación del Escudo Social tras la partición del decreto ómnibus. Entre sus medidas más importantes, esta norma prorroga la moratoria de desahucios en Galicia y el resto de España, medida originada durante la crisis de la COVID-19. De este modo, el Gobierno da aire en materia de vivienda a miles de familias vulnerables, aunque la nueva prórroga introduce cambios relevantes que afectan directamente a los propietarios.

La suspensión de los desahucios en España se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2026, y lo hará con cambios importantes sobre los inquilinos y propietarios. El nuevo Real Decreto-ley de medidas antidesahucios, que se aprobará de forma definitiva en el Congreso de los Diputados durante las próximas semanas, deja fuera de la moratoria a los pequeños propietarios y excluye expresamente a los okupas sin contrato previo.

Un cambio importante en esta prórroga es que la protección ya no será universal. La clave estará en el número de viviendas que tenga el propietario y en la situación contractual del ocupante del inmueble, lo que supone un giro importante respecto a las prórrogas anteriores.

Así funciona la prórroga de la suspensión de 2026

La nueva normativa amplía la moratoria hasta final de año, afectando a procedimientos de desahucio y lanzamientos de personas y familias en situación de vulnerabilidad social y económica que no dispongan de una alternativa habitacional.

El nuevo decreto introduce matices que limitan su alcance y que buscan evitar que la carga social recaiga exclusivamente sobre los particulares. La principal novedad de esta prórroga es que la suspensión de los desahucios ya no se aplicará a todos los caseros por igual. A partir de ahora será así:

Propietarios con 1 o 2 viviendas : No se suspenderá el desahucio , incluso aunque el inquilino sea vulnerable.

: , incluso aunque el inquilino sea vulnerable. Grandes tenedores (3 o más viviendas) o personas jurídicas: Sí se mantiene la suspensión hasta finales de 2026, siempre que se acrediten los requisitos legales.

¿Afecta la nueva prórroga a los okupas?

Aunque a muchas personas les pueda parecer que esta medida «protege a los okupas», para que un juez pueda paralizar un desahucio, no basta con alegar vulnerabilidad. El inquilino deberá cumplir todos los siguientes requisitos:

Contrato previo de arrendamiento: La vivienda debe haberse ocupado con un contrato legal. Por definición, un okupa queda fuera de esta consideración al no existir contrato previo.

La vivienda debe haberse ocupado con un contrato legal. Por definición, previo. Vulnerabilidad acreditada: Es obligatorio presentar un informe de los servicios sociales que certifique la situación económica y social.

Es obligatorio presentar un que certifique la situación económica y social. Ausencia de alternativa habitacional: Debe demostrarse que no existe otra vivienda disponible para el realojo.

Debe demostrarse que no existe otra vivienda disponible para el realojo. Plazo de alegaciones del propietario: El casero dispone de 10 días para acreditar si es vulnerable o si posee menos de tres viviendas.

Este punto refuerza la posición del propietario en el procedimiento judicial. Además, el decreto mantiene una regla fundamental, si el propietario se encuentra en situación de vulnerabilidad, el desahucio no se suspende, aunque el inquilino cumpla los requisitos.

En estos casos, prima el derecho del dueño a recuperar su vivienda, una novedad que refuerza la seguridad jurídica frente a normativas anteriores.

Casos en los que no se suspende el desahucio

Incluso cuando exista vulnerabilidad acreditada, la ley excluye expresamente determinados supuestos:

Si la vivienda es residencia habitual o segunda vivienda del propietario

Si la entrada se produjo con violencia o intimidación

Si se desarrollan actividades ilícitas en el inmueble

en el inmueble Si la ocupación se produjo después de la entrada en vigor del decreto

El Real Decreto-ley amplía el plazo para que los propietarios puedan solicitar compensaciones al Estado. Pueden pedir un pago que varía en función del precio medio del alquiler en la zona y de los gastos corrientes asumidos durante la suspensión, pudiéndose pedir hasta el 31 de enero de 2027. Este ingreso busca mitigar el impacto económico de la paralización forzosa del desahucio.

La reforma está pendiente del Congreso

Aunque el decreto se aprobará en breve, deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes. Ahora, si el Gobierno si no logra los apoyos suficientes, podría decaer, como ocurrió con intentos anteriores.

La suspensión de los desahucios seguirá vigente en 2026, pero ya no será un blindaje generalizado. Los pequeños propietarios recuperan capacidad para defender su vivienda, mientras que los grandes caseros continúan asumiendo el peso de la protección social.