Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compra Centro Comercial MeixueiroElectrolinera ultrarrápidaPenalización listas EducaciónVoluntariado contra la soledadCorte A-52 A CañizaPepe VieiraEspanyol-Celta
instagramlinkedin

Letras Galegas

Vigo acolle o primeiro acto na honra de Begoña Caamaño polo Día das Letras Galegas

Galaxia presenta hoxe o libro «A nena que perdeu un zapato na lama» e o MARCO máis a Fundación Rosalía revelan os actos para o 23F

Begoña Caamaño.

Begoña Caamaño. / Xoán Álvarez

Mar Mato

Mar Mato

Vigo

Os actos na honra da homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, arrancan hoxe en Vigo coa presentación do libro «A nena que perdeu un zapato na lama», de Ramón Nicolás e con ilustracións de Carlos Gallego.

O acto, organizado por Galaxia, será ás 19 horas na Biblioteca Xosé Neira Vilas. Está previsto que acuda o alcalde vigués.

Por outra parste, o sábado 21, a partir das 12 horas, Galaxia e o MARCO de Vigo celebran un roteiro especial de xeito paralelo á exposición «Un país ilustrado. As cubertas de Galaxia». O fin é descubrir lugares e persoas relacionados coa vida e obra de Rosalía de Castro. Para apuntarse, hai que enviar un mail a recepcion@marcovigo.com.

Noticias relacionadas

Ademais, a Xunta e a Fundación Rosalía presentaron onte os festexos para conmemorar o nacemento da poeta galega do Rexurdimento, o 23 de febreiro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents