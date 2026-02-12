Edelstein: «La mecánica cuántica es revolucionaria por el papel del azar»

«Hace un siglo, una revolución sin precedentes sacudió los cimientos de la ciencia. Comenzó con el intento de un joven de 23 años, Werner Heisenberg, por comprender el comportamiento de la materia a escalas pequeñas. Durante los siguientes dos años los fundamentos de la mecánica cuántica quedaron establecidos y uno de sus ingredientes más intrigantes fue propuesto por Max Bohr: las probabilidades son el corazón de la cuántica». Partiendo de la propia sinopsis de «La tiranía del azar. Una historia de la mecánica cuántica», el físico teórico y profesor de Física Teórica en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) José Edelstein inició su intervención en Club Faro, precisamente, en la presentación de este libro que acaba de publicar con el físico teórico chileno Andrés Gomberoff.

Acompañado por la cónsul de Argentina en Vigo, Silvina Montenegro, José Edelstein efectuó una aproximación a la historia de la mecánica cuántica y a sus grandes protagonistas analizando sus contribuciones, así como el papel tan relevante del azar. Y es que el físico y divulgador científico empezó asegurando que «un aspecto que hace revolucionaria a la mecánica cuántica, tanto a nivel físico como a nivel filosófico, es el papel que juega el azar. Estamos acostumbrados a que el azar existe y el azar es producto del desconocimiento», añadiendo que el planteamiento de esta rama de la física «fue algo coral, porque fueron varios los científicos que contribuyeron a su desarrollo».

Desde Heisenberg, quien sentó las bases matemáticas que darían lugar a la mecánica cuántica y desarrolló el principio de incertidumbre, a Marx Born, fundador principal de la interpretación de probabilidad, pasando por el propio Albert Einstein, que si bien erró en sus teorías contribuyó a confirmar la cuántica, hasta Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger, ganadores del Premio Nobel de Física 2022 por sus innovadores experimentos sobre el entrelazamiento de los estados cuánticos, el profesor de la USC realizó de manera práctica un repaso por las principales aportaciones que revolucionaron la ciencia moderna.

Edelstein hizo referencia a que Einstein cuestionó en múltiples ocasiones los nuevos postulados sobre la naturaleza a escalas microscópicas, impulsados por jóvenes físicos como fue el caso de Niels Bohr, con quien el padre de la teoría de la relatividad mantuvo importantes discusiones durante la celebración del congreso de Solvay en 1927: «Einstein se dedicó a plantear problemas que después Bohr resolvía, se desafiaron permanentemente uno a otro», afirmó el divulgador.

En un intento de «herir de muerte» a la mecánica cuántica, José Edelstein mencionó que Einstein publicó un artículo «atacando a la mecánica cuántica y lo único que hizo fue confirmarla, porque sin saberlo definió una propiedad de la que nadie se había dado cuenta, el entrelazamiento cuántico. Se equivocó, pero el entrelazamiento es la base de la revolución cuántica y su empleo ha permitido desarrollos tecnológicos impensables», concluyó el físico.

Grete Hermann y el fallo que detectó en la teoría cuántica y fue ignorado

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, José Edelstein también dedicó espacio a la que definió, como tantas otras mujeres en el ámbito científico, como «una gran olvidada»: Grete Hermann, matemática y filósofa que en los años 30 fue quien de detectar un fallo en el famoso teorema sobre la imposibilidad de las variables ocultas en la física cuántica de John von Neumann, uno de los matemáticos más brillantes e influyentes del siglo XX.

Edelstein explicó que «quizás por una falta de confianza en sí misma, porque Neumann era uno de los grandes matemáticos del momento, Grete publicó de manera discreta este trabajo y se lo envió a Heisenberg, entre otros, pero durante años siguió pensándose que Neumann tenía razón y nadie se enteró de que ella había demostrado que su teoría era incorrecta».

El físico detalló que, durante más de 30 años, el hallazgo de Hermann fue ignorado hasta que John Stewart Bell, quien llegó a la misma conclusión en los 60 de manera independiente y siendo desconocedor de la crítica de Grete, redescubrió su trabajo.

Como dato curioso, Edelstein hizo referencia a que Hermann fue discípula de otra gran científica, «lo cual era rarísimo para la época», apuntó, añadiendo que «la directora de su tesis fue una de la matemáticas más grandes de la historia, Emmy Noether».