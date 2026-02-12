Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley MultirreincidenciaMuere Alonso MonteroCompra Centro Comercial MeixueiroPenalización listas EducaciónVoluntariado contra la soledadPepe VieiraEspanyol-Celta
instagramlinkedin

REACCIÓNS

Adeus a Xesús Alonso Montero: un referente da defensa do galego

Rueda considérao "un dos pensadores máis relevantes de Galicia" e Caballero fala dun "galeguista e home sabio"

A RAG despide a qunen foi o su presidente entre 2013 e 2017: un "mestre de mestres"

Alonso Montero, nun recente acto celebrado en Vigo.

Alonso Montero, nun recente acto celebrado en Vigo. / Alba Villar

Irene Bascoy

Irene Bascoy

As reaccións á morte de Xesús Alonso Montero non se fixeron agardar. Tras coñecerse o seu pasamento, sucédense as valoracións sobre unha figura clave da cultura e da sociedade galega. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que “a cultura e a intelectualidade galegas perden un dos pensadores máis relevantes da Galicia contemporánea. Por sorte, queda para sempre a súa ampla e valiosa obra”.

Tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, enxalza a figura de Montero. Suliña que foi “un galeguista, un home sabio comprometido cos valores do progresismo, unha figura transcendente para a historia de Galicia”. “Permanecerá para sempre na memoria da cidade de Vigo”, engade.

O BNG entende que “a cultura galega perde hoxe unha figura relevante na nosa historia contemporánea. Profesor, investigador e escritor, centrou o seu interese na literatura de noso e deixa unha obra ampla e diversa”.

A Real Academia Galega expresa o seu fondo pesar polo pasamento de don Xesús Alonso Montero, “mestre de mestres e grande exemplo de compromiso coa defensa e o estudo da lingua e da cultura galegas”, e lembra que foi presidente da RAG entre 2013 e 2017.

A Casa de Rosalía tamén o loa por ter sido “un home comprometido coa cultura e rosalianista de longo percorrido. Foi autor de numerosos estudos sobre a nosa autora, membro do noso Padroado e director do Centro de Estudos Rosalianos. Que a terra lle sexa leve”.

A escritora viguesa Ledicia Costas despídese de Alonso Montero, “un referente intelectual que se entregou en corpo e alma á cultura galega. Un comunista convencido que sempre se mantivo fiel ao seu compromiso marxista. Marchou un home sabio”.

Pola súa banda, a escritora Marilar Aleixandre destaca que Xesús Alonso Montero foi “galeguista, comunista, autor de ensaios cruciais como o Informe dramático sobre a lingua galega, orador excepcional, comprometido coa lingua e co país”.

Noticias relacionadas y más

Antonio Maíllo, líder de IU en España, tampouco esquece un dos militantes máis senlleiros de Galicia e, nas súas redes sociais, escribe: “Tuvo lucidez hasta el final y una envidiable agudeza de análisis, que comprobé en mi visita a Vigo. Se nos va un gigante de la cultura gallega y un comunista cabal. Honor y gloria”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents