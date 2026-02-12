Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XESÚS ALONSO MONTERO

Adeus a un grande orador cun compromiso firme pola lingua e a cultura galegas

Malores Villanueva subliña de Alonso Montero: "El fixo moito por este país. Esa é a súa obra inmaterial" | Unha obra súa sobre o delicado futuro do galego enfrontouno cos nacionalistas nos anos 70 | "Foi unha das persoas máis comprometidas con este país", resalta Moncho Pena | | "Eu destacaría a súa oratoria; encandilaba falando", resalta Camiño Noia

Xesús Alonso Montero, mestre das letras e voz imprescindíbel da cultura galega

Xesús Alonso Montero, mestre das letras e voz imprescindíbel da cultura galega

Ver galería

Xesús Alonso Montero na homenaxe que lle fixeron no IES Santa Irene o pasado mes de outubro / Alba Villar

Mar Mato

Mar Mato

Vigo

Os profesores e estudosos Camiño Noia, Xosé Ramón Pena e Malores Villanueva recalcan que Xesús Alonso Montero era un home cun compromiso «firme» coa cultura e o dioma galegos. Tamén resaltan que foi un grande estudoso e divulgador ademais de excelente orador. Malores Villanueva subliña de Alonso Montero: «El fixo moito por este país. Esa é a súa obra inmaterial». Pola súa parte, Moncho Pena recalca que «foi unha das persoas máis comprometidas con este país». No caso de Camiño Noia, destaca «a súa oratoria; encandilaba falando».

Esta última, profesora xubilada e investigadora, lembra de xeito perfecto como coñeceu o agora finado Xesús Alonso Montero. «Eu -lembra- era estudiante de Filosofía en Compostela. Era o ano 1967 e tiñamos unha folga na universidade. Entón, era a época franquista; calquera cousa nos valía para tratar de derrocar a ditadura. Os de Medicina organizaran unha conferencia con el porque Montero era do Partido Comunista e contrario ao réxime. Alguén que o coñecía contactouno en Lugo (onde naquela altura impartía aulas) para que viñera dar unha conferencia sobre Curros Enríquez. Alí, estabamos, naquela facultade, os revolucionarios todos. Eramos unhas mil persoas. A primeira vez que o vin xa me causou moi boa impresión. Ao saír da conferencia, a policía armada agardaba por nós facendo fileiras e, segundo iamos saíndo, ían dándonos coa porra no lombo. Por iso, quedoume gravada a primeira vez que o vin e o escoitei».

Camiño Noia.

Camiño Noia. / Eli Regueira

Polémica cos nacionalistas

Xusto cinco anos despois daquel acontecemento e nos derradeiros de vida do ditador Francisco Franco, as ideas de Montero darían pé a unha gran polémica na época. No 1973, publicaba en castelán «Informe dramático sobre la lengua gallega», coa editorial madrileña Akal. Nel, alertaba sobre o delicado estado do galego e indicaba que habería que realizar certas accións xa se non querían que desaparecera. «O libro foi moi polémico naquela época. Avisaba de que a televisión e as novas tecnoloxías terían unha influencia nefasta no idioma. Sobre todo os nacionalistas, e eu un pouco tamén, rebotámonos. Non pensabamos que se podía dar esa visión negativa e pesimista do galego. El falaba nese ensaio como un analista lúcido e tiña razón. Agora, resulta que é verdade o que dicía», recoñece Noia.

Moncho Pena, profesor xubilado, recoñece que «sectores do nacionalismo identificaron que estaba certificando a morte do galego. El dicían que se non se adoptaban unha serie de medidas, non tería futuro. Non estaba tan errado pero naquela época non o interpretaron totalmente ben. Foron inxustos con el». «Agora, estamos nesa tesitura da quel falaba entón», engade a tamén profesora e estudosa Malores Villanueva.

Malores Villanueva.

Malores Villanueva. / RICARDO GROBAS

Villanueva, Pena e Noia coinciden en que a sociolingüística -a disciplina que estuda a relación entre a sociedade e o idioma- foi un dos sacos da produción de Montero. Nel, inclúese o libro polémico do 1973 das anteriores liñas; ademais de obras como «Informe sobre a lingua galega (presente e pasado)», do 1991; ou «Lingua e literatura galegas na Galicia emigrante».

Un autor moi prolífico: máis dun cento de obras

A outra área que aglutina a súa obra é a referente á obra de autores como Manuel Machado, Castelao («Castelao na Unión Soviética en 1938», Ramón Piñeiro, Rosalía de Castro ou Curros Enríquez, entre outros. «Foi pioneiro en dar a coñecer vidas e obras que non estaban no canon naquel momento porque non se podía falar delas (por seren republicanas ou galeguistas) ou por estar vetadas (Castelao)», destaca Malores Villanueva.

Xosé Ramón Pena.

Xosé Ramón Pena. / Eli Regueira

«El -engade Camiño Noia- dábase a todo. Buscaba polos arquivos onde atopaba cartas ou escritos que lle parecían interesantes para seguir investigando e facer escritos. Ese era o seu traballo como intelectual». «El, agrega Moncho Pena, foi un divulgador da obra de determinados autores. A súa produción é enorme», máis de 70 libros individuais e preto de 30 colectivos. Para Pena, «a Alonso Montero, interesáballe a literatura non tanto como un produto estético senón como un produto sociolingüístico. No libro de Méndez Ferrín -autor co que mantiña un distanciamento nos últimos anos por cuestións ideolóxicas e doutra índole relacionadas co acontecido trala saída de Ferrín da RAG, que despois presidiu Montero- 'Poesía de Heriberto Bens' fala de Montero e deste tema».

Ademais, Xesús Alonso Montero tamén tivo obra propia de seu na que se atopan uns catro poemarios e unha novela («Pedro Petouto. Traballos e cavilacións dun mestre subversivo», cuxa última reedición realizou Xerais). Camiño Noia resalta un poemario satírico («Versos satíricos (para hoxe) ó xeito medieval (2002). Os dous, porén, destacan as súas conferencias e artigos. «Non hai na historia da cultura galega quen tivese tantas conferencias como el», apunta Pena quen aproveita para citar a tertulia literaria que tiña Montero na cafetería Verona no centro de Vigo e á que eran asiduos os tamén escritores Estro Montaña ou Gonzalo Allegue.

O libro , «Palabras para o noso tempo» (Editora Alvarellos), presentado no FARO o pasado ano, recolle 14 dos seus discursos máis sobranceiros e que se atopan depositados na Penzol en Vigo.

