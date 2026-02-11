Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan de San Valentín: gana una cena para dos en El 21 Coffee & Restaurant

Sorteo exclusivo para suscriptores

Gana una cena para dos en El 21 Coffee &amp; Restaurant

Gana una cena para dos en El 21 Coffee & Restaurant / FDV

R. V.

Sorteamos entre nuestros suscriptores una cena doble para San Valentín (14 de febrero) en El 21 Coffee & Restaurant (Tres Luces Hotel). Para participar, completa el formulario a continuación.

Este es el menú degustación de la cena para dos que incluye el premio del sorteo :

Menú Degustación San Valentín

Menú Degustación San Valentín / FDV

Si aún no eres suscriptor, estás a un solo clic de hacerlo y poder participar.

