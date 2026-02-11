Plan de San Valentín: gana una cena para dos en El 21 Coffee & Restaurant
Sorteo exclusivo para suscriptores
Sorteamos entre nuestros suscriptores una cena doble para San Valentín (14 de febrero) en El 21 Coffee & Restaurant (Tres Luces Hotel). Para participar, completa el formulario a continuación.
Este es el menú degustación de la cena para dos que incluye el premio del sorteo :
Si aún no eres suscriptor, estás a un solo clic de hacerlo y poder participar.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- Las cofradías gallegas tildan de «disparatada» la propuesta del Gobierno de prohibir la pesca de anguila