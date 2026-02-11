«Migranteis», un podcast en clave viguesa para dar voz a personas migrantes y crear redes comunitarias

«Migrar es mucho más que cambiar de lugar de residencia. Es mucho más que el tránsito de un lugar a otro. Migrar es, sobre todo, escribir nuevas historias. Historias que nos hablan de lo propio, historias que nos hablan de lo ajeno, pero también, y sobre todo, historias que nos hablan de lo común». Con esta cabecera da comienzo el podcast de «Migranteis», un proyecto impulsado en el barrio vigués de Teis por la Asociación Provivienda y Emaús, en el marco del programa Participa, con el objetivo de crear un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias migratorias, no solo las de aquellas personas cuyas raíces se sitúan fuera de España, sino también las de la población que en su día abandonó tierras gallegas, acabó regresando y afincándose en el barrio vigués.

En el primer episodio piloto de esta iniciativa, estrenado recientemente, toma la palabra en primer lugar Clara Ponce para contar que, natural de Venezuela y de 60 años de edad, migró a España hace tan solo dos años, definiendo a su país de origen como «un país cálido y rico por naturaleza, por su gente, por todo lo que tiene, porque más que petróleo, son las personas, que tienen más valor que todas las cosas».

Agradecida por el espacio en el que poder relatar su historia, esta residente en Teis actualmente explica que dar el paso hacia la migración «fue muy difícil para nosotros, porque mi esposo y yo migramos para salvar nuestras vidas. Todo empezó porque mi hija tenía cárcel y yo reclamaba en redes y medios de comunicación el derecho a la salud en el Hospital Oncológico de Caracas. Me agredieron y para salvaguardar mi vida tuvimos que emigrar. Como teníamos a nuestros hijos en España, vinimos para acá», explica Clara Ponce, que hoy trabaja en el sector de la limpieza y cuya estancia en Vigo ha supuesto un «nuevo comienzo y un renacer».

Os discursos de odio céntranse na diferenza para estigmatizar e alonxar ás persoas; da idea de buscar o nexo común é de onde xorde este pódcast Queco Díaz — Técnico de Participación de Provivienda

El técnico de participación de Provivienda 'Queco' Díaz. / Marta G. Brea

El lucense Martín Varela, en la actualidad residente en el barrio vigués, es el rostro de la migración gallega de la década de los 60. Ante el micrófono de «Migranteis», en un encuentro que estuvo coordinado por el técnico de Participación de Provivienda Sergio Rodríguez Díaz, ‘Queco’, Martín Varela relata que fue tras pasar por la mili, apenas cumplida la veintena, que decidió «dar el salto» a Reino Unido para optar a un empleo con mejor sueldo con respecto a los salarios españoles de la época.

«Cuando llegué a Londres, encontré aquello muy cambiado con respecto a España, porque los salarios eran tres o cuatro veces más aunque el empleo fuera más básico. Fui a clases de inglés durante casi dos años, porque no me quedó más remedio que aprender inglés», explica Varela, añadiendo que «las profesiones estaban limitadas, especialmente para los que iban de España, y sin tener ni idea me dediqué a la hostelería. Empecé como ayudante de camarero y a los seis meses ya era camarero y tenía mi ayudante. Luego saqué el título de ‘cocktail barman’ de la escuela de hostelería inglesa y con 26 años llegué a ser el jefe de bar más joven que la empresa tenía, con 85 hoteles, en Reino Unido».

Ante estas dos historias de vida, ‘Queco’ Díaz expone que «’Migranteis’ naceu nun principio como un proxecto audiovisual. De cara a traballar a inclusión dende un punto de vista comunitario, tendo en conta que os discursos de odio é algo que nos preocupa moito, un tipo de discurso que se centra na diferenza para alonxar e estigmatizar ás persoas, se ben a diferenza é algo bo e enriquecedor, o certo é que as persoas tamén teñen o común, e aquí pensamos que o común está tanto na experiencia migratoria como en Teis. Da idea de buscar o nexo común é de onde xorde este pódcast».

El responsable de la iniciativa matiza que «moitas veces, cando falamos de inclusión, a xente asocia isto a un traballo só realizado con persoas estranxeiras, pero nós atendemos a persoas que atravesan situacións complexas de todas partes, polo que o noso enfoque de traballo sempre está centrado na persoa». Es por esto que «Migranteis», en la línea del objetivo principal del programa Participa: crear redes entre las personas que la entidad acompaña habitualmente y entre los propios vecinos y vecinas del barrio vigués, se erige también como un punto de encuentro que no solo pretende dar voz a personas que hayan atravesado una experiencia migratoria, sino también favorecer la socialización dentro de la propia comunidad y en la ciudad olívica en «un formato con moito potencial», apunta ‘Queco’ Díaz.