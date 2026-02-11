La llegada de la borrasca Nils multiplica las alertas: lluvia, vientos y nivel rojo en la costa de A Coruña

Llega a Galicia una nueva borrasca, Nils, la octava de gran impacto del año. Y lo hace disparando las alarmas -con avisos naranjas por lluvia en el interior de Pontevedra, por viento en el noroeste de A Coruña y A Mariña y por mala mar en todo el litoral- y con precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta con carácter persistente en zonas de montaña e interior y vientos con rachas muy fuertes generalizadas. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido elevar a rojo (peligro extraordinario) el aviso en el litoral de la Costa da Morte y en el Noroeste de A Coruña a partir de las 23:00 horas, con olas de hasta nueve metros y vientos de hasta fuerza 9.

Galicia continúa así bajo la influencia de un área depresionaria situada al norte, con una fuerte circulación del suroeste. Se esperan cielos nubosos y lluvias localmente fuertes, más abundantes en la mitad oeste. La tarde traerá las horas más complicadas, porque las precipitaciones serán localmente tormentosas. Las temperaturas mínimas registrarán hoy un ligero descenso -máximas sin cambios, entre 10ºC y 15ºC en Santiago-, y los vientos soplarán fuertes del oeste-suroeste, muy fuertes en el litoral norte y noroeste.

En el noroeste de A Coruña y A Mariña de Lugo se esperan rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora (km/h), por lo que están suspendidas las actividades en el exterior de los centros escolares de los 53 concellos que integran las dos zonas, así como toda la actividad deportiva en el exterior. Aunque los vientos más fuertes se esperan a partir de mediodía, ya se han registrado rachas importantes, como los 109 km/h en Muras (Lugo) a las 3:10 horas o los 90,5 km/h en Vimianzo (A Coruña) a las 5:10, según los datos de MeteoGalicia.

Alerta naranja por lluvia

Por otro lado, hoy se repite la alerta naranja por lluvia en el interior de Pontevedra, donde ayer se registraron acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en Cotobade y Cuntis. Para hoy, y hasta las 18:00 horas, la Aemet prevé acumulados de hasta 80 l/m2 en 12 horas, con mayor probabilidad en la parte sur de la zona. La Xunta también ha suspendido en los 16 concellos las actividades en el exterior de los centros educativos y la actividad deportiva exterior.

La Delegación del Gobierno en Galicia ha pedido a la población "mucha precaución" en los desplazamientos en coche, "especialmente en el interior de Pontevedra, en Ourense y Lugo", en un mensaje en su perfil de X. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), tres carreteras de la provincia de Ourense están en nivel rojo por inundaciones: la OU-0305 entre Ribadavia y A Reza, la OU-1011 entre Queizás y Oímbra y la OU-1114 entre O Mosqueiro y A Ponte Liñares. La OU-0704, a la altura de Cova, está en verde (transitable con precaución) por nieve.

Tres ríos en máxima alerta

Mientras, el Plan de control y seguimiento del caudal de los ríos, el Plan Inungal, permanece activo en fase de preemergencia, y nivel naranja, en varios cursos fluviales. En la provincia de A Coruña, están en esta situación de riesgo naranja -el segundo de una escala de tres- el Mero a la altura de Cambre; el Xubia en San Sadurniño; el Barcés en Abegondo y el Tambre en Trazo. En Pontevedra son el Gallo en Cuntis, el Umia en Ribadumia y el Tea y el Miño en Salvaterra y en la provincia de Ourense están en naranja el Miño en la capital, el Limia en Bande y el Sil en O Barco de Valdeorras.

El río Louro a su paso por Tui, en la provincia de Pontevedra, y el Avia en Ribadavia y el Miño en A Peroxa, en Ourense, permanecen vigilados en situación de máxima alerta debido al elevado nivel de sus caudales, que supone un riesgo de inundación, ha informado este miércoles la Agencia Gallega de Emergencias (Axega).

¿Cuándo dejará de llover?

La llegada de la borrasca Nils dejará lluvias en toda la península en los próximos días, pero de cara al fin de semana "comenzará a ganar protagonismo el anticiclón". Así lo ha anunciado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, tras añadir que "el sábado, por primera vez en bastante tiempo, comenzará a ganar protagonismo el anticiclón". El fin de semana será más frío pero "con muchas menos precipitaciones, especialmente el domingo, cuando dominará el anticiclón", según el portavoz de la Aemet.

No obstante, en Galicia el fin de semana llegará bajo la amenaza de lluvia. El sábado hay más probabilidad de chubascos en la primera mitad del día y menos por la tarde. También habrá un descenso térmico, con 4ºC de mínima en Compostela y 10ºC de máxima. El domingo, las previsiones apuntan a que volverá la lluvia, con una alta posibilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense. Las temperaturas irán en progresivo aumento después del descenso del sábado.