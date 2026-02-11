La finerenona podría ampliar el arsenal terapéutico para tratar la insuficiencia cardíaca en adultos

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha emitido un dictamen favorable recomendando la finerenona (Kerendia™), un antagonista selectivo no esteroideo de los receptores mineralocorticoides (ARMne) que se usa para tratar a adultos con enfermedad renal crónica, para el tratamiento de adultos con insuficiencia cardíaca (IC) crónica sintomática con fracción de eyección preservada o ligeramente reducida, dolencia que presenta más de la mitad de estos pacientes. Se espera que la Comisión Europea emita una decisión final en las próximas semanas.

«Este dictamen supone un hito importante para la insuficiencia cardíaca, en particular para los pacientes con fracción de eyección preservada o ligeramente reducida, que, durante años, han sido un grupo con opciones terapéuticas muy limitadas y con un pronóstico nada desdeñable en términos de síntomas, hospitalizaciones y calidad de vida», afirma el doctor Sergio Raposeiras, cardiólogo del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, presidente electo de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), y editor jefe de la Revista Española de Cardiología «REC: CardioClinics».

La recomendación del CHMP se basa en los resultados del estudio «FINEARTS-HF», que demostró que la finerenona redujo significativamente la variable principal compuesta de muerte cardiovascular y eventos de descompensación de insuficiencia cardíaca totales (iniciales y recurrentes), definidos como hospitalizaciones por IC o visitas urgentes por IC, en comparación con el placebo además del tratamiento habitual.

El cardiólogo gallego señala que los resultados confirman que el bloqueo selectivo del receptor mineralocorticoide aporta beneficio clínico más allá del control de síntomas, con un perfil de seguridad favorable, y refuerzan el tratamiento precoz y sostenido de la insuficiencia cardíaca. Además, reduce de forma significativa el riesgo de empeoramiento de la IC y de eventos cardiovasculares, reduciendo la tasa de hospitalizaciones por esta dolencia, lo que reducirá la carga asistencial en hospitales.

«Supone un hito importante para un grupo de pacientes con opciones terapéuticas muy limitadas» Sergio Raposeiras — Cardiólogo del Hospital Álvaro Cunqueiro

La IC es un problema de salud pública en rápido crecimiento que afecta a más de 64 millones de personas en el mundo -a cerca de 800.000 en España- y constituye la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años. Se prevé que su prevalencia siga aumentando debido al envejecimiento poblacional y se asocia a un mal pronóstico, con elevada mortalidad y frecuentes comorbilidades. El doctor Raposeiras explica que los pacientes con insuficiencia cardíaca ligeramente reducida o preservada son un grupo mayoritario dentro del conjunto de pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que aproximadamente la mitad presentan fracción de eyección preservada y entre un 10 y un 20% fracción de eyección ligeramente reducida. «En conjunto, hablamos de alrededor del 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que da una idea clara del impacto potencial de la aprobación de este fármaco en la práctica clínica diaria», subraya.

Según el especialista gallego, en los últimos años, el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección preservada o ligeramente reducida ha mejorado notablemente gracias a nuevas terapias con beneficio demostrado. En este sentido, detalla que los inhibidores del SGLT-2 marcaron un «cambio de paradigma al reducir de forma consistente las hospitalizaciones», y estudios recientes como «FINEARTS-HF» muestran que fármacos como la finerenona pueden aportar beneficios adicionales. Para el paciente, esto se traduce en mayor estabilidad clínica, menos descompensaciones y una mejor calidad de vida. Sin hablar de curación, hoy existe un optimismo razonable, basado en evidencia, en el manejo de esta entidad.

Estudio en Vigo

Actualmente, se está poniendo en marcha el estudio «FineTAVI» desde Vigo, en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología y el CNIC, para evaluar el impacto de la finerenona en la mortalidad y los ingresos por insuficiencia cardiaca en pacientes con estenosis aórtica tratados con TAVI (Implante Transcatéter de Válvula Aórtica).

«Se trata de una población de edad avanzada, habitualmente infrarrepresentada en ensayos clínicos, en la que además se analizará el valor pronóstico adicional de la finerenona sobre el tratamiento estándar, incluidos los inhibidores del SGLT-2», especifica.