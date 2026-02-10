En Directo
TEMPORALES EN GALICIA
DIRECTO | Llueve sobre empapado: un nuevo frente descarga en Galicia con alerta amarilla por chubascos y naranja en el mar
Activada la alerta naranja por lluvias en Pontevedra este martes y por el temporal costero en el noroeste y oeste de A Coruña y en A Mariña
Llueve sobre empapado. Galicia ha comenzado la semana con cielos nubosos y precipitaciones y este martes llega un nuevo frente a la comunidad que dejará lluvias más persistentes en la mitad sur al tiempo que suben las temperaturas y, con ello, la cota de nieve y los deshielos, añadiendo presión a unos ríos y cauces ya saturados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), está activo desde esta madrugada en el interior de Pontevedra un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones acumuladas en 12 horas de más de 80 metros cuadrados.
Sigue el minuto a minuto de la situación meteorológica en la comunidad.
Nerea Couceiro
Una aldea de A Estrada, víctima de una grieta que aísla a cinco vecinos
El desprendimiento de tierras sucedido este sábado en la parroquia estradense de San Miguel de Castro ha dejado a una aldea prácticamente aislada e incomunicada desde que ocurrió el suceso. En el lugar de Adoufe viven cinco vecinos, en tan solo dos casas habitadas. Colindando con la mina de Erimsa, el núcleo poblacional solo contaba con una vía habilitada que lo conectase con el resto del territorio. Fue precisamente esta infraestructura la que colapsó con el desplazamiento de tierras y la caída de una torreta de media tensión.
Jose Antepazo
Los (otros) protagonistas del mal tiempo: aumento en las ventas de deshumidificadores
Con la llegada de la lluvia y los días grises, la humedad se siente en el ambiente e invade cada rincón del hogar, dejando su rastro en paredes, muebles y ropa. Frente a este enemigo invisible, los deshumidificadores se alzan como verdaderos soldados en la lucha por un espacio seco y saludable.
«Con el tiempo que hace, se ha notado bastante el aumento de las ventas de los deshumidificadores», comenta Pablo Sanromán, empleado de Star Electrodomésticos. «Normalmente —explica— en noviembre ya se empiezan a vender. En diciembre menos porque es Navidad, pero en enero y febrero es cuando más se compran». «Este año fue muy lluvioso y se han aumentado considerablemente las ventas», confirma Adrián Sanmartín, encargado de Metta Electrodomésticos.
Nicolás Davila
Vuelven las inundaciones en Pontevedra y Cuntis
Hace más de veinte días que llueve sin parar. Ni una sola jornada desde el 18 de enero se ha librado la ciudad del paraguas y estas precipitaciones interminables, con 230 litros ya acumulados es estos diez días de febrero, provocan una vez más inundaciones y desbordamientos.
El río Gallo, en Cuntis, se ha salido en la mañana de este martes de su cauce, según informa el Concello, y en Caldas se vigila la crecida del Umia.
En Pontevedra, la Policía Local informa de acumulación de agua una vez más en la rúa do Santo, en Lourizán, y en un garaje de Casimiro Gómez, dos puntos donde se registran problemas de este tipo cada vez que llueve con fuerza y coincide con la pleamar.
Elena Ocampo
El temporal de lluvia continuada empieza a dejar una factura visible en el campo gallego. Entre 1.500 y 2.000 hectáreas de terrenos agrícolas estarían ya afectadas por inundaciones, según las primeras estimaciones de Unións Agrarias, a falta de datos contrastados por la Consellería de Medio Rural. El golpe se concentra en la zona de A Limia en Ourense, con fincas anegadas de cereal y, sobre todo, patata, que serán inservibles, y en O Salnés, en el corazón de las Rías Baixas, donde el desbordamiento del río Umia ha entrado en invernaderos y, sobre todo, parcelas de huerta. En esta comarca, las primeras revisiones apuntan también a viñedos en zonas bajas, aunque el sector vitícola cree que, por ahora, el riesgo está contenido.
Á. M.
Llega un nuevo frente a Galicia: ¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
Hoy, un frente muy activo afectará a la comunidad en la primera mitad del día, dejando cielos muy nubosos con precipitaciones localmente fuertes. Por ello la alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra, a la que se suma otra de ese mismo nivel por el temporal costero en el noroeste y oeste del litoral de A Coruña y en A Mariña (Lugo).
Víctor P. Currás
Tráfico Ferroviario
Renfe avisa que la cancelación de trenes en Vigo y el resto de la provincia podría durar todo el fin de semana
La supresión de trenes en Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra podría prolongarse durante todo el fin de semana. Cuando se cumple día y medio de aislamiento ferroviario por riesgo de inundaciones y desprendimientos, Renfe ha comenzado a advertir a algunos viajeros que esta situación no tiene visos de solucionarse este viernes.
En estaciones como la de Vilagarcía de Arousa se apunta a que perdurará durante las próximas jornadas y se insta a buscar otras alternativas. En la web de la compañía se ha bloqueado la venta de billetes de Media Distancia para el sábado 7, domingo 8 y lunes 9 en todo el Eje Atlántico.
Desde la operadora pública no han confirmado qué puntos de la línea entre Santiago y Vigo están en riesgo ni si se están realizando trabajos de mantenimiento en la misma. Fuentes oficiales de Adif apuntaron ayer que «no hay ningún punto en la infraestructura que esté dañado e impida circular».
E. P.
Tui y Salvaterra se suman a Ribadavia y A Peroxa como puntos en nivel rojo por la crecida de los ríos
La crecida de los ríos se mantiene en Galicia tras las precipitaciones de las últimas horas y, en la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), ya son cuatro los puntos que han alcanzado el nivel rojo: A Peroxa y Salvaterra (río Miño), Ribadavia (río Avia-Miño) y Tui (río Louro).
Según los datos actualizados por la CHMS en la mañana de este viernes, el punto de control del Miño en A Peroxa (Ourense) registra una altura de 7,35 metros, aunque la tendencia es que vaya decreciendo. En el caso de Salvaterra (Pontevedra), el punto de control marca una altura de 10,19 metros, también con tendencia a la baja.
En Ribadavia (Ourense), el río Avia ha alcanzado los 4,63 metros en la confluencia con el Miño (con tendencia a bajar en las próximas horas), y en Tui (Pontevedra), el río Louro ha llegado a 2,46 metros (con tendencia a mantenerse sin cambios).
Por otra parte, se mantienen en nivel naranja una decena de puntos de control, como los situados en Ribadavia (río Avia), Baños de Molgas y Arnoia (río Arnoia), Bande y Xinzo (río Limia), Ourense y Lugo (río Miño), Barco de Valdeorras (río Sil) y Salvaterra (río Tea).
En el caso de los embalses, son varios los que están a más del 90% de su capacidad: Os Peares-Carballedo, Belesar-O Saviñao, Montefurado-Quiroga, Santo Estevo-Nogueira de Ramuín, Peñarrubia-Rubiá, Sequeiros-Ribas de Sil, o San Pedro-Pantón, entre otros.
Además, están desaguando varias presas: San Martiño-Quiroga (780,99 metros cúbicos por segundo), Os Peares (167,22 metros cúbicos), Bao-O Bolo (110,73 metros cúbicos) o Velle-Ourense (2.267,73 metros cúbicos por segundo), entre otras.
Intensidad de las precipitaciones
El jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHMS, Carlos Ruiz del Portal, ha apuntado que, solo en los últimos 11 dias, la parte gallega de la demarcación ha recogido 300 litros por metro cuadrado de precipitaciones, "el doble de la media de un mes de enero, pero en la tercera parte de tiempo".
Además, ha añadido, en los pocos días que llevamos del mes de febrero, la precipitación acumulada media ha sido de 107 litros por metro cuadrado, "que ya son 2 milímetros más que la media del mes de febrero completo".
Caudales en niveles «punta»
Con respecto al control del caudal de los ríos, Carlos Ruiz ha explicado que a media mañana de este viernes se estaba alcanzando la "punta" en diversas zonas.
Por ejemplo, en Ourense, el Miño discurre con un volumen de 2.000 a 2.300 metros cúbicos por segundo y la previsión es que empezará a bajar el caudal lentamente al final de la jornada o las primeras horas del sábado; y a su paso por Salvaterra (Pontevedra), el río lleva un caudal de unos 3.000 metros cúbicos por segundo.
Carlos Ruiz ha explicado que, con todo, el nivel del Miño ya está descendiendo en Ribadavia y en Arnoia, y empezará a hacerlo en la comarca de A Limia, "al igual que en Lugo". También han empezado a descender los niveles del río Cabe en Monforte de Lemos.
En el caso del Sil, a su paso por O Barco de Valdeorras, estaba alcanzando su "punta" a media mañana de este viernes, con un caudal de unos 900 metros cúbicos por segundo. "Y también el Tea y el Louro, en sus desembocaduras en el Miño "registran un caudal y un nivel importante".
"Entendemos que en los próximos días habrá un descenso muy progresivo y lento del nivel de las aguas de nuestros ríos, hasta el lunes", ha señalado el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHMS, que ha insistido en recomendar a la gente que no se acerque a los cauces y paseos fluviales, y que sigas las recomendaciones de seguridad.
Plan Inungal
Por su parte, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Inungal en fase de pre-emergencia, con más de una veintena de ríos en seguimiento en toda Galicia.
Se trata de los ríos Mero (Cambre), Xubia (Ferrol), Sar (Ames), Barcés (Abegondo), Grande (Vimianzo), Tambre (Oroso y Trazo), Mandeo (Coirós y Betanzos), Miño (A Pobra do Caramiñal) y Cabeiro-Tambre (Oroso), en la provincia de A Coruña.
En la provincia de Pontevedra, están bajo vigilancia Lérez (Pontevedra), Louro (Tui), Tea (Salvaterra de Miño), Gallo Umia (Cuntis), Verdugo (Pontecaldelas), y Cabeiro (Redondela); en la de Ourense, el Miño (A Peroxa, Ourense y Salvaterra), Avia (Ribadavia) Arnoia (Baños de Molgas y Arnoia), Limia (Bande), Limia (Xinzo de Limia), Sil (O Barco de Valdeorras), y Támega (Castrelo do Val y Oímbra); y en la provincia de Lugo, el río Miño.
El PP de Vigo carga contra Caballero «por ponerse de perfil» ante el grave problema que supone la suspensión de trenes
«No hemos oído ni una sola palabra en defensa de los vigueses, a los que también él ha dejado tirados poniéndose de perfil. Una dejación de funciones absolutamente inaceptable. ¿Se imaginan cuál hubiese sido el tono si estuviésemos hablando de la Xunta?», ha señalado el concejal del PP de Vigo, Miguel Martín, criticando así la actitud mostrada por el alcalde Abel Caballero ante el grave problema que supone la suspensión del servicio ferroviario por segundo día consecutivo.
Martín recalca que solo la administración autonómica ha aportado soluciones, como el refuerzo de los autobuses en el tramo del Eje Atlántico para garantiza la movilidad de los miles de afectados.
E. P.
La Xunta acusa a Renfe de dejar «abandonados a miles de pasajeros» y critica que detrás hay «falta de mantenimiento»
La Xunta de Galicia ha acusado a Renfe de dejar "abandonados" y "sin alternativa" a miles de pasajeros en la Comunidad gallega y ha considerado que detrás de esta situación hay una "falta de mantenimiento".
En declaraciones a los medios, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes ha censurado que el operador ferroviario, dependiente del Ministerio de Fomento, cancelase todos los servicios con origen y destino a Vigo y varios de Ourense sin habilitar "alternativa" a los usuarios.
Diego Calvo ha trasladado el "descontento" del Gobierno gallego. "No es de recibo porque se ha abandonado a miles de pasajeros en todas las estaciones que intentan hacer esos recorridos y que no tienen ningún tipo de notificación previa", ha manifestado.
Tras asegurar que la Xunta sí "reaccionó" con el refuerzo de la mayor parte de las líneas de autobuses del Eje Atlántico para "dar cabida" a la mayor parte de pasajeros, ha sostenido que la respuesta de Renfe sobre las falta de alternativas fue "totalmente surrealista".
"Nos dice que como no son capaces de garantizar la totalidad de los billetes que tienen vendidos, deciden no garantizar ninguno. Es decir, que como no son capaces de poner todos los autobuses necesarios para cubrir todos los billetes vendidos, deciden que no hay ningún autobús", ha censurado.
Diego Calvo ha asegurado que es una "situación incomprensible". "Estamos completamente seguros de que no se hubiese dado en ninguna otra comunidad, mucho menos con lo que está pasando en Cataluña", ha afirmado.
Así las cosas, el conselleiro también ha censurado que Renfe le pida a la Xunta que certifique por "escrito" que los autobuses pueden circular por la AP-9, una infraestructura que, tal y como ha recordado, "es titularidad del propio Ministerio al que pertenece Renfe". "Podrán hablar con la Delegación del Gobierno, con Tráfico o con quien corresponda", ha afirmado.
Diego Calvo ha argumentado que la situación en la que Renfe ha "sumido" a Galicia "no es solo cuestión de estos dos últimos días" en los que se han suspendido distintas frecuencias, sino que se lleva padeciendo "meses", en los que "hay información que se suministra tardía y, en muchos casos, inexistente".
"Queremos denunciar este trato de Renfe", ha afirmado el conselleiro, que ha asegurado que la Xunta "es consciente" de que "está lloviendo muchísimo" pero ha sostenido que "lo que hay detrás es una falta de mantenimiento" que se lleva padeciendo "meses" con "trenes que se paran, trenes que llegan tarde".
"Es una situación insostenible y Renfe tiene que dar la cara", ha apuntado.
E. P.
El BNG urge invertir en conservación tras suspenderse trenes por el temporal sin opciones a usuarios: «Es inaceptable»
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado de "inaceptable" la postura de Renfe, que ha hecho extensiva también a Adif, de no poner medios alternativos tras suspender por el temporal los trenes a Vigo y luego optar por esta medida también con Ourense-O Carballiño-Santiago.
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha pronunciado en la misma línea y ha demandado que se invierta en conservación y en "reparar" el sistema ferroviario.
"No criticamos la suspensión de servicios", ha aseverado Néstor Rego al entender que hay que ser "prudentes". No obstante, ha rechazado que se "improvise". "Era una alerta que era conocida por lo tanto el Ministerio y Renfe tuvieron tiempo de informar con antelación a los usuarios y usuarias".
"No es aceptable que no ofrezcan alternativa y que dejen a la gente tirada sin poner transporte por carretera", ha remarcado. A su vez, Pontón ha instado a solicitar que "se audite bien como están las líneas para actuar".
"Habrá que ver si invertir más en conservación y en reparar el sistema ferroviario para que pueda seguir circulando", ha señalado ante casos como los temporales y en referencia, en concreto, a Galicia.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Genios que murieron en la miseria: las luces y sombras del «siglo de oro» de los canteros gallegos
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua