Huelga ferroviariaCampo ahogado temporalesPrimera comisaria VigoFalta profesores Vigo
TEMPORALES EN GALICIA

DIRECTO | Llueve sobre empapado: un nuevo frente descarga en Galicia con alerta amarilla por chubascos y naranja en el mar

Activada la alerta naranja por lluvias en Pontevedra este martes y por el temporal costero en el noroeste y oeste de A Coruña y en A Mariña

La subida del río Umia, en Meis y Vilanova, anegó terrenos agrícolas

La subida del río Umia, en Meis y Vilanova, anegó terrenos agrícolas / Iñaki Abella

A. Chao

Alberto Blanco

Patricia Pedrido Davila

Vigo

Llueve sobre empapado. Galicia ha comenzado la semana con cielos nubosos y precipitaciones y este martes llega un nuevo frente a la comunidad que dejará lluvias más persistentes en la mitad sur al tiempo que suben las temperaturas y, con ello, la cota de nieve y los deshielos, añadiendo presión a unos ríos y cauces ya saturados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), está activo desde esta madrugada en el interior de Pontevedra un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones acumuladas en 12 horas de más de 80 metros cuadrados.

Sigue el minuto a minuto de la situación meteorológica en la comunidad.

