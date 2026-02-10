El precio de la camiseta de Zara de Bad Bunny en la Super Bowl, por las nubes en las plataformas de segunda mano

No está en tienda, pero ya se puede comprar. La camiseta con la que Bad Bunny reivindicó la cultura latina delante de cientos de millones de espectadores de todo el mundo en el descanso de la Super Bowl apunta a objeto de culto. La pieza fue diseñada en A Coruña, en las instalaciones de Zara en Sabón, como parte de un estilismo del que se encargó, con alto secreto, un grupo de trabajadores de la multinacional.

Como agradecimiento, aquellos relacionados con la creación, se llevaron una grata sopresa de regalo al llegar a la empresa: una réplica de la camiseta para ellos, la misma que llevó la estrella latina, con el número 64 y su segundo apellido, Ocasio.

Tenía, además, un mensaje firmado por el portorriqueño. Bad Bunny agradeció personalmente a los trabajadores de Zara en A Coruña "el tiempo, el talento y el corazón" puesto en el conjunto que lució durante su actuación. "Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten", continuaba la nota que acompañaba a la camiseta que recibieron como obsequio algunos de los trabajadores de la fábrica de Inditex en Sabón.

Antes de rubricar el mensaje como Benito, su nombre de pila, se despedía en la nota con una promesa esperanzadora: "¡Nos vemos pronto!". Un mensaje este último que muchos interpretan (o desean) como avance de una visita del compositor al cuartel central de la multinacional fundada por Amancio Ortega, que ha cumplido este año su medio siglo de vida, e incluso una colaboración especial entre la empresa y la estrella.

Una pieza tan especial como esta camiseta no se puede (por lo menos todavía) comprar en tienda. Pero los grandes seguidores del 'Conejo' y aquellos que se lo puedan permitir, ya pueden acceder a uno de los ejemplares. ¿Cómo? A través de las plataformas de segunda mano más populares.

Camiseta de Bad Bunny, a la venta. / LOc

Solo unas horas después, solo una de estas tiendas online ya tenía ofertas de hasta trrece camisetas. Los precios, eso sí, no son para todos los bolsillos. Solo son aptos para carteras holgadas o coleccionistas. En Vinted, la más barata se podría adquirir (sin gastos de envió ni cuota de protección al comprador) por unos 500 euros. La más cara, que colgaron a última hora del día, alcanzaba unos escalofriantes 30.000 euros. Todas se vendían desde España y algunas, específicamente, desde lugares como A Coruña, Santiago o O Temple. Los anuncios también se replicaron en Wallapop, con precios por encima de los mil euros.