Plan de San Valentín: gana una cena para dos en El 21 Coffee & Restaurant
Sorteo exclusivo para suscriptores
Sorteamos entre nuestros suscriptores dos cenas dobles para San Valentín (14 de febrero) en El 21 Coffee & Restaurant (Tres Luces Hotel). Para participar, completa el formulario a continuación.
Este es el menú degustación de la cena para dos que incluye el premio del sorteo :
Si aún no eres suscriptor, estás a un solo clic de hacerlo y poder participar.
