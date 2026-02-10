Miguel Lago: «Ahora ya me toman en serio como autor de thrillers»

«Ahora, con mi segunda novela, ya me toman en serio como autor de thrillers», manifestó ayer el cómico, presentador y escritor Miguel Lago durante la presentación en Club FARO de ‘Bécquer en París’ (Espasa), el segundo título de una saga iniciada en otoño de 2024 con ‘Buscando a Bécquer’, debut literario cuya promoción editorial se enfocó en torno a la figura del autor como cómico, según indicó él mismo.

En esta segunda entrega, el lector podrá seguir ahondando en la historia de Bécquer, un cómico de origen gallego y fama internacional que encuentra en los escenarios el cariño que le ha faltado en su familia, y Elena Izaguirre, una inspectora de policía marcada por el asesinato de su padre cuando ella tenía ocho años. Juntos intentarán investigar que sucedió 25 años atrás con el padre de ella, tratando de responder a la pregunta «¿cómo ocurrió?» (en la primera novela de la saga, la pregunta era más clásica en el género: ¿quién intentó matar a Bécquer?»)

«Es una novela clásica de acción salpimentada con humor», definió Lago, que fue presentado y entrevistado por el periodista Rafa Valero y respondió durante el coloquio posterior a las preguntas del público asistente al salón de conferencias del museo MARCO.

«Fuera de este género y de la saga de Bécquer (de la que ya anuncio que habrá una tercera entrega), ya escribiré una gran novela, pero esta me ha quedado muy bien: es cinematográfica, entretenida, los personajes están bien definidos...», manifestó el autor, que es Licenciado en Filología Hispánica. «Es importante decir la palabra licenciado porque significa que has acabado la carrera, quien dice que ha estudiado filología, por ejemplo, es que no la ha acabado», bromeó Lago, quien también se definió como «contador de historias, siguiendo la tradición oral gallega» que transitaron figuras como Cándido Pazó o Pepo Suevos, dos de sus referentes.

Aludió el autor a un capítulo de su novela que transcurre en Galicia, a donde viaja el protagonista en un momento complicado para hablar ante la tumba de su abuelo. «Ese capítulo va de cómo cuando estás perdido tienes que volver a casa para cargar las pilas» y responde a «una recreación romántica que quise hacer yo imaginando cómo si hubiera sido mi carrera si se hubiera ido contando a mi abuelo lo que me iba pasando», explicó.

Comentó también haberse encontrado con dificultades en el proceso de escritura, debido a sus obligaciones laborales que le restaban tiempo y cómo durante unas vacaciones familiares en México sintió una especie de clic y decidió llevar la trama a esa país. Confesó que en la primera novela «Bécquer nació como el cómico que me habría gustado haber sido, pero me he dado cuenta de no tengo nada que ver con él: es mal padre, yo no, un marido pésimo, yo no, y demasiado prepotente, yo solo un poco», bromeó. Explicó que para construir a ese personaje ficticio, «un disfrutón que parodia a James Bond», un cómico que triunfa en España y Latinoamérica, se inspiró en parte de la carrera de Antonio Banderas y en parte del boom que obtuvo Dani Rovira con el éxito en taquillas de ‘Ocho apellidos vascos’.

Durante la entrevista también se abordaron otros personajes con cierta relevancia en la novela, a los que Lago suele poner nombres o apellidos de gente que conoce, incluidos los de sus hijos. «Mis hijos no han leído mis novelas; lo digo para que se avergüencen», bromeó. Y, en una época donde las redes sociales exigen cada vez mensajes más breves, confesó que «me emociono al ver a alguien leyendo una novela en un tren o el metro, es un acto de resistencia».

Artista polifacético vinculado a su ciudad

Nacido en Vigo en 1981, Miguel Lago continúa guardando una estrecha relación con su ciudad natal, donde siempre se asegura de reservar un fin de semana para cerrar sus giras, como lo hará los próximos 6 y 7 de junio en el Teatro Afundación, coincidiendo con su 45 cumpleaños . También conserva su vinculación sentimental con el Celta, equipo al que suele ir a ver cuando juega en Madrid, ciudad en la que vive.

Después de 25 años pisando los escenarios como cómico monologuista, una profesión creada por su generación, según él mismo manifestó en su última entrevista para FARO DE VIGO, en el suplemento dominical Estela, el humorista gallego que estudió Filología Hispánica y presentó ante el público advirtiendo «Soy un hijo de puta» título de su primer espectáculo) tiene múltiples facetas además de la del personaje que cada sábado actúa en el Teatro Alcázar de Madrid. Desde hace un año dirige en Telemadrid su propio programa, «La noche golfa», tras una trayectoria televisiva en la que fue colaborador y tertuliano de Risto Mejide, Pablo Motos y Sonsoles Onega. Ha sido también actor aficionado y llegó a aparecer en series como ‘Las chicas del cable’ , probó sus dotes de imitador y cantante en «Tu cara me suena» y desde 2024 es también novelista.