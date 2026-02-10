La justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel a Jimmy Lai, magnate de los medios

Había aclarado su hija que cualquier sentencia diferente a la absolución equivaldría a la cadena perpetua porque roza la ochentena con una salud precaria. A Jimmy Lai, el celebérrimo y controvertido magnate de prensa, le ha condenado un tribunal hongkonés a 20 años de cárcel. No ha desvelado aún su abogado si apelará pero la casuística desaconseja el optimismo: los recursos suelen dilatarse durante años y sólo un acusado entre el centenar de juzgados con la nueva Ley de Seguridad Nacional ha sido absuelto. No hay más esperanza para Lai que un enjuague en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Acaba el proceso con la pena más alta dictada en aplicación de aquella ley aprobada por Pekín para sofocar las revueltas violentas que empujaron a la isla asiática hacia el inicio del precipicio en el año 2019.

Jimmy Lai, en el día del dictamen jurídico por las protestas en Hong Kong. / Associated Press/LaPresse

Tan sólo faltaba conocer la pena después de que Lai fuera declarado culpable en diciembre por los delitos de colisión con fuerzas extranjeras y sedición. Los jueces han descrito sus acciones como "conspiraciones premeditadas" que buscaban la audiencia local e internacional. Para organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos, su juicio es un flagrante ataque a la libertad de prensa y de expresión. Responden Hong Kong y Pekín que no examinaba su rol periodístico sino su activismo político durante aquellos fragorosos meses. Más en concreto, se juzgó su campaña internacional pidiendo sanciones contra los gobiernos de la isla y Pekín. Durante los dos años de proceso han sido examinadas sus reuniones con los halcones más recalcitrantes de la Administración Trump: el secretario de Estado, Mike Pompeo; el vicepresidente, Mike Pence; el asesor presidencial, John Bolton.

Noticias relacionadas

Lai merece un castigo ejemplar, según el fallo, porque no sólo participó en las conspiraciones sino que las dirigió. Su edad, su salud y los años ya servidos en confinamiento solitario, por otro lado, han recortado años a la condena. Siempre se declaró inocente por más pruebas que amontonara la fiscalía. Esta aportó más de un millar de artículos publicados en su diario, el 'Apple Daily', que prueban que "excitaba la desafección" al Gobierno. Tampoco le ayudó que seis trabajadores de su diario ya extinto sí admitieran que conspiraron con él para pedir sanciones y bloqueos a fuerzas extranjeras y participaron en acciones hostiles hacia Hong Kong. Sus penas han sido aligeradas por su "importante contribución" para condenar a su empleador.