La Guardia Civil alerta a los gallegos de una estafa masiva: correos electrónicos que simulan ser multas de la DGT para vaciarte la cuenta

El avance de las tecnologías que ocupan nuestro día a día ha demostrado ser un campo de cultivo fértil para los estafadores. Los ciberdelincuentes desarrollan nuevas tácticas para aprovecharse del desconocimiento de sus víctimas, enviando correos o SMS fraudulentos con los que vaciar sus cuentas bancarias.

La Guardia Civil ha detectado una nueva oleada de correos electrónicos fraudulentos en la que las víctimas reciben un mail que simula ser una multa de la Dirección General de Tráfico. El contenido del mensaje informa, con tono de urgencia, de una multa pendiente y advierten de un incremento del importe si no se realiza el pago en breves, incluyendo enlaces para efectuar el pago o «acceder al expediente».

Los ciberdelincuentes recurren con frecuencia a este tipo de estafas para robar datos personales y bancarios, variando el contenido y las cantidades reclamadas. El cuerpo policial advierte sobre que esta modalidad que simula notificaciones de multas de tráfico está volviendo a circular en estas últimas semanas.

La Guardia Civil ha detectado la proliferación de correos fraudulentos que suplantan a la DGT para robar datos personales y bancarios. / INCIBE

Sospecha de la sensación de urgencia

«Tenga en cuenta que no pagar esta multa después de este día resultará en un incremento a 95 euros. Por lo tanto, le instamos a regularizar esta situación lo antes posible», reza uno de los correos utilizados para esta estafa. La urgencia es un indicador claro de fraude en este tipo de notificaciones. Los delincuentes intentan convencer a la víctima de que realice el pago de la multa cuanto antes para evitar los cargos adicionales y que con la prisa se pare menos a considerar lo que está leyendo.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), señala que algunos mensajes se genera una urgencia de pago imponiendo un límite de tiempo de 30 días. Además, explican que hay varios signos que nos pueden ayudar a detectar que se trata de una estafa; la maquetación del correo, el saluda, la dirección del remitente que no es la oficial o la sensación de urgencia que se trasmite a la víctima.

Un correo fraudulento en el que los ciberestafadores suplantan a la DGT. / INCIBE

En el momento en el que la víctima pincha el enlace, este la redirige a una web falsa que imita a la de la DGT. En esta página se solicita a la víctima que complete varios formularios en los que se le pide datos personales y bancarios para realizar el pago de la supuesta multa.

Como expone el INCIBE, en las páginas fraudulentas suele aparecer una fecha y hora muy desfasadas, que no pertenecen al momento actual. Para hacer más creíble el fraude, simulan una validación mediante un código que debería llegar al teléfono, pero este nunca llega. Al terminar el proceso, la víctima es redirigida a la web oficial de la DGT, pero los delincuentes ya tienen todos sus datos.

Cómo actuar en caso de recibir un mensaje sospechoso

Como señala la agente de Policía Nacional, «la DGT no comunica sanciones ni expedientes por SMS» y tampoco lo hacen desde correos electrónicos no verificados. En uno de los vídeos publicados por el cuerpo policial, se recogen una serie de pautas básicas para quienes reciban este tipo de mensajes fraudulentos:

No accedas a enlaces que provengan de mensajes sospechosos

Este tipo de mensajes suele contener faltas de ortografía y errores gramaticales

Accede tu mismo a al web de la DGT o consulta a través de canales oficiales

Nunca compartas tus datos personales ni bancarios

Si recibes un mensaje de este tipo, elimínalo

Las autoridades animan a las víctimas a denunciar este tipo de engaños para que la Policía Nacional pueda comenzar una investigación y alertar al resto de ciudadanos para acabar con estos fraudes.

Qué hacer en caso de ser víctima

En caso de accedido al enlace y haber proporcionado tus datos personales y bancarios, el INCIBE recomienda seguir estos pasos cuanto antes:

Informar a tu banco para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias y bloquear movimientos sospechosos en tus tarjetas.

para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias y bloquear movimientos sospechosos en tus tarjetas. Guardar todas las evidencias para poder utilizarlas y demostrar la estafa. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online .

para poder utilizarlas y demostrar la estafa. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de . Denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.

, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude. Realiza egosurfing (buscar el propio nombre en internet) periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

Si se recibe el correo y no se accede al enlace, desde el Instituto recomiendan reportarlo en su buzón de incidentes para ayudar a identificar este tipo de campañas y proteger a otros usuarios, además de bloquear al remitente y eliminar la notificación.