El Día de Internet Segura pone el foco en la educación sobre inteligencia artificial para los jóvenes

Promover un uso seguro, responsable, respetuoso, crítico y creativo de Internet y de las tecnologías digitales, especialmente entre los más jóvenes, son los objetivos del Día de Internet Segura, que se celebra anualmente el segundo martes de febrero. El lema de este año es «Tecnología inteligente, decisiones seguras: explorando el uso seguro y responsable de la Inteligencia Artificial (IA)» y pone el foco en la educación en seguridad digital en un contexto marcado por la expansión de la IA. La jornada implica a centros educativos, familias, administraciones públicas, profesionales y empresas tecnológicas, con el objetivo de concienciar sobre los riesgos y oportunidades del entorno digital y de dotar a la ciudadanía, especialmente a niñas, niños y adolescentes, de herramientas para desenvolverse en él de manera autónoma y segura.

Fernando Suárez, presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG), matiza que no se trata de deminizar las nuevas tecnologías, sino de sacarles el máximo provecho. Por ello, subraya la necesidad de formar en competencias digitales integrales que permitan aprovechar el potencial de estas tecnologías sin ignorar los riesgos asociados. «La IA ya forma parte de la vida cotidiana de los menores, desde los sistemas de recomendación hasta las herramientas generativas, lo que hace imprescindible fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la comprensión de los límites éticos y técnicos de estas tecnologías», asegura.

Según Suárez, esta preocupación está respaldada por la evidencia empírica. En 2025 se presentó el estudio Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social, elaborado por UNICEF España, Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII), en el que participó el CPEIG como colegio profesional integrante. Dirigido por los profesores Antonio Rial Boubeta, de la USC, y Joël Billieux, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y con la participación de casi 10.000 niños, niñas y adolescentes de España, este estudio se convierte en la investigación de mayor alcance mundial sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia, y trae propuestas concretas para impulsar la seguridad y el bienestar digital.

Suárez explica que este informe confirma un uso intensivo y temprano de la tecnología, avances en sensibilización y reducción de algunas conductas de riesgo, pero también la persistencia de desafíos relevantes en materia de bienestar emocional, convivencia digital y exposición a contenidos nocivos, «lo que refuerza la necesidad de actuar desde la educación, la prevención y las políticas públicas basadas en evidencia».

«La seguridad digital y el uso crítico de la IA no dependen únicamente de la tecnología, sino de una educación sólida, continua y compartida» Fernando Suárez — Presidente del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia

En esta misma línea, Fernando Suárez destaca el Plan Integral de Bienestar Digital de Galicia, impulsado por la Xunta de Galicia, en el que el ámbito profesional y académico de la ingeniería informática participa de forma activa. Según Suárez, este plan responde a la necesidad de abordar el uso de la tecnología desde una perspectiva integral, incorporando medidas educativas, herramientas de autorreflexión, compromisos compartidos entre centros educativos y familias, y el desarrollo de buenas prácticas tecnodidácticas.

«Su objetivo no es demonizar la tecnología, sino promover un uso equilibrado, consciente y responsable que proteja el bienestar de la infancia y la adolescencia y garantice el respeto a sus derechos en el entorno digital», apunta.

En el marco del Día de Internet Segura, Suárez asegura que estas iniciativas ponen de relieve la necesidad de seguir invirtiendo en educación digital, en alfabetización en inteligencia artificial y en políticas públicas basadas en el conocimiento experto y en datos contrastados». «Solo así será posible garantizar que la transformación digital contribuya realmente al desarrollo personal, social y educativo de la infancia y la juventud, reforzando sus derechos y su autonomía en un entorno cada vez más complejo», sostiene el presidente de los informáticos.

Desde el CPEIG, se considera fundamental reforzar este tipo de acciones que apuestan por la formación, la corresponsabilidad y la colaboración entre administraciones, comunidad educativa, familias y profesionales tecnológicos. «El Día de Internet Segura es una oportunidad para recordar que la seguridad digital y el uso crítico de la IA no dependen únicamente de la tecnología, sino de una educación sólida, continua y compartida que prepare a la sociedad para un futuro digital más seguro, justo y humano», añade.