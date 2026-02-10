Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este concello gallego busca al dueño de un sobre con una «cantidad importante» de dinero

Se trata de Oza-Cesuras que ha evitado dar datos para frenar los intentos de engaño

Fachada del ayuntamiento de Oza-Cesuras

Fachada del ayuntamiento de Oza-Cesuras / VICTOR ECHAVE

Antares Pérez

El Concello de Oza-Cesuras publicó este lunes un anuncio que ha generado expectación entre el vecindario. En esta publicación, el Ayuntamiento comunica el hallazgo de una «cantidad de dinero» para que su legítimo propietario se persone en las oficinas municipales «y acredite, por cualquier medio de prueba, la cantidad concreta extraviada y su titularidad».

Según ha podido saber este diario, se trata de una cantidad «importante» de dinero hallada en un sobre el pasado 22 de enero de 2024.

El Gobierno local evita desvelar datos para no dar pie a intentos de engaño.

El anuncio se publicará dos domingos consecutivos en la página web del Concello de Oza-Cesuras. Si transcurridos dos años no se presenta el propietario, el dinero se adjudicará a la persona que lo encontró, tal y como establece el artículo 615 del Código Civil.

