La borrasca ‘Nils’ activa avisos en casi toda España este miércoles: nueve comunidades, en naranja

La borrasca 'Nils', la octava en lo que va de año, pondrá este miércoles en aviso a un total de 16 comunidades autónomas (CCAA) por viento, olas, aludes, deshielo, lluvia y tormentas en un día en el que nueve CCAA estarán en nivel naranja: Andalucía (viento y olas), Principado de Asturias (olas), Cantabria (olas), Castilla-La Mancha (viento), Cataluña (viento), Galicia (lluvias, viento y olas) Región de Murcia (viento), País Vasco (olas) y Comunidad Valenciana (viento).

La comunidad autónoma más afectada este miércoles es Galicia, que tiene avisos naranja activos por viento (A Coruña, Lugo) y oleaje (A Coruña, Lugo y Pontevedra). Además, registra avisos amarillos por lluvia en Lugo y Ourense y por viento en Ourense y Pontevedra.

En Andalucía, donde han impactado en especial varias de las borrascas de las últimas semanas, tiene avisos naranja activos por oleaje en Almería y Granada y por viento en Almería. Asimismo, registra avisos amarillos por Granada y Jaén y por olas en Málaga.

La mayor parte del resto de avisos naranja son por olas y se registran por tanto a lo largo de costa: costa de los litorales occidental y oriental asturianos; Guipúzcoa y Vizcaya; y costa de litoral cántabro. En el Noroeste de Murcia; Valencia; y Tarragona son por viento. En el interior destaca Albacete, única zona fuera de la costa que tiene un aviso por viento activo para mañana.

Caso especial es también Castilla y León, donde todas las provincias registran algún aviso para este miércoles, ya sea por lluvia (Ávila, León, Salamanca, Zamora); viento (todas); y deshielos (todas menos Palencia y Valladolid).

Por lo demás, el resto de avisos por viento se dan en Teruel y Zaragoza; Mallorca; Sierra de Madrid; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana; Litoral cántabro, Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Álava; litorales occidental y oriental asturianos, Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Barcelona; Altiplano de Murcia; Alicante y Castellón; Cuenca y Guadalajara.

Asimismo, el resto de avisos por lluvia están en Cáceres; vertiente cantábrica de Navarra; Guipúzcoa y Vizcaya; y Lleida. De ellas, vertiente cantábrica de Navarra; Guipúzcoa y Vizcaya también tendrán aviso por tormenta. Además, se registran avisos por olas en Baleares al completo; Tarragona; costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; y costa del Campo de Cartagena y Mazarrón. A su vez, Huesca y el Pirineo navarro están en aviso por deshielos y aludes; y Lleida, por aludes.

AEMET ha avanzado que este miércoles persistirá un día más la situación de circulación atlántica, con el paso de frentes asociados a la borrasca Nils y una masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época del año. Esto dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península, aunque poco probables en las regiones mediterráneas.

Por zonas, las lluvias se prevén persistentes, localmente fuertes y con alguna tormenta y granizo ocasional en Galicia y oeste del Sistema Central. También es posible que se registre una situación similar en la Cantábrica occidental y a primeras horas en regiones del Pirineo. Asimismo, son probables los chubascos y tormentas localmente fuertes a últimas horas en el entorno cantábrico oriental.

Durante este día, nevará en el Pirineo por encima de 1.700/2.000 metros (m) y hay posibilidades de que también se den nevadas en cumbres del resto de sistemas montañosos. Habrá heladas débiles en el Pirineo y bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica, norte y oeste de la meseta sur, Andalucía occidental y Galicia.

Mientras tanto, Baleares tendrá cielos poco nubosos o con intervalos que tenderán a oscurecerse y podrían registrar alguna precipitación en la segunda mitad del día. En Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas.

Temperaturas

En lo que se refiere a las temperaturas, el organismo estatal ha explicado que las máximas estarán en aumento en Canarias y Ampurdán, en descenso en el Ebro, Cantábrico oriental y Sierra Morena y, en general y que se registrarán pocos cambios en el resto. Además, las mínimas estarán en aumento en los archipiélagos, Ebro y fachada oriental peninsular, localmente notable en litorales de su mitad norte, en descenso en el Cantábrico y tercio noroeste y con pocos cambios en el resto.

Noticias relacionadas

Por lo demás, el pronóstico recoge que predominará el viento moderado del oeste y suroeste en la Península, llegando a fuerte en zonas de litoral y archipiélago. Se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y el tercio oriental peninsular, también posibles en Baleares, y que podrían llegar a huracanadas en puntos del litoral cantábrico. Asimismo, habrá alisio moderado en Canarias.