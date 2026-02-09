Temporal
Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez
La agente de la Policía Nacional, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez, sufrió un colapso en la autovía A-4 tras participar en el dispositivo por las inundaciones
Redacción
Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.
Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105.
El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona.
Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.
La Policía Nacional ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad
- Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua
- Condenan al Sergas por un diagnóstico tardío de cáncer de próstata