Dana versus Leonardo: lecciones aprendidas de Valencia a Grazalema

La historia no se repite pero rima. Ver las imágenes de Andalucía inundada y del impacto del agua fruto de la borrasca Leonardo en municipios como Grazalema, en Cádiz, despierta recuerdos de la noche del 29 de octubre de 2024, cuando la dana asoló la provincia de Valencia. Se trata de dos episodios climáticos extremos, de los que cada vez son más frecuentes en la Península Ibérica y, como tal, tienen elementos en común. Pero es más rima que repetición: en el terreno meteorológico, pero también de la gestión de la emergencia, muchos aprendizajes de lo que se hizo y, sobre todo, de lo que no se hizo en la dana, han llegado al caso andaluz.

“Cuando ocurrió la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco personas, las autoridades empezaron a pedir planes de protección para este tipo de recintos, aforos serios y nuevas normas”, rememora el director de la consultora en ingeniería ambiental, protección civil y emergencias Medi XXI , el ingeniero forestal Ferran Dalmau. La dana de Valencia ha sido, en cierto sentido, el Madrid Arena de las catástrofes. “La desgracia de la dana sienta precedentes y los responsables políticos han aprendido, por la vía dura, que una mala gestión de las fases previas puede acabar en catástrofe”, indica.

Diferentes riesgos

A nivel meteorológico, hay similitudes y diferencias. Similitudes, al menos en los acumulados de precipitaciones. La borrasca Leonardo ha dejado tanta agua en Andalucía como la dana en Valencia. En Chiva, una de las localidades arrasadas por la barrancada, el 29 de octubre 2024 se registraron 600 litros por metro cuadrado y, en Grazalema, el 4 de febrero, punto clave del episodio de lluvias, se llegó a 585 l/m2.

Pero explica Dalmau que, aunque ha habido acumulados muy grandes de lluvia, el riesgo era diferente. En el caso de la dana, el peligro residía en “crecidas críticas en muy poco tiempo” y en Grazalema, las precipitaciones cayeron en una horquilla algo más amplia. Además, en esta sierra gaditana, al riesgo de avenidas se suma el riesgo “hidrogeológico”: es terreno kárstico, y el agua puede acumularse en cavidades subterráneas y hacer colapsar la ladera. De ahí la evacuación preventiva.

Efectivos de la UME trabajan en labores de achique de agua en el municipio gaditano de Grazalema que se ha visto muy afectado por el paso de la borrasca Leonardo.

Evacuaciones y el ES-Alert a tiempo

“Históricamente, Andalucía ha desarrollado de forma rigurosa sus planes de emergencias”, reconoce Ferran Dalmau. Y, con esos planes, la gestión de las catástrofes tiene unas líneas a seguir. “La gestión de la emergencia viene con un libro de instrucciones”, apunta.

Pero ese manual no basta con tenerlo a mano: hay que seguirlo. En la dana, el debate sobre si se podía confinar a la población, con mensajes de Whatsapp cruzados, una videoconferencia con alcaldes a la que nadie se sumó o el debate sobre el uso del valenciano en el mensaje, retrasó dos horas el envío de la notificación de ES-Alert, que finalmente llegó a las 20.11 y 20.57 horas, cuando ya habían muerto ahogadas la mayoría de las víctimas. Fue, según la jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, “tardío y erróneo”.

En Andalucía, por contra, los mensajes de ES-Alert se enviaron de forma preventiva e informando incluso de posibles cortes en carreteras. “Recientemente se ha abierto un debate sobre si solo se debe usar ese sistema cuando el riesgo es inminente, pero no lo comparto: si se envía en ese momento no da tiempo a reaccionar”, considera el ingeniero forestal. Eso sí, añade que “tan importante es enviar a tiempo como que el contenido dé instrucciones rápidas de autoprotección a la población”.

En Andalucía se ha podido evacuar a más de 11.000 personas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. Solo se ha registrado una víctima mortal. En la dana, por contra, se barajó desalojar a los municipios en la cuenca del río Magro, ante el peligro de rotura o desbordamiento de la presa de Forata pero finalmente se descartó.

Un presidente en Grazalema

La imagen del expresident valenciano Carlos Mazón saludando a su llegada al Cecopi pasadas las ocho de la tarde tras haber pasado horas comiendo en el restaurante El Ventorro es de sobra conocida. Desde Andalucía llegaba, este jueves, una imagen diferente. Desde Grazalema, Cádiz, a pie de calle, el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, daba explicaciones precisamente sobre el desalojo del municipio. “No es voluntario”, escribía en redes sociales.

Moreno Bonilla, además, presidió el miércoles por la tarde la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía donde se analizó la evolución meteorológica y se decidió alargar las medidas preventivas. Lo hizo quince meses después de que su homólogo valenciano decidiera retrasar durante horas su incorporación al Cecopi donde, ha defendido durante meses, no estaba “obligado” a estar porque no tenía responsabilidad de mando.

Desde ese mismo puesto de mando, los responsables al frente de la emergencia en la Junta de Andalucía han realizado el seguimiento de caudales de ríos y barrancos para tener información actualizada sobre posibles desbordamientos. El 29 de octubre de 2024, sin embargo, ningún responsable de Emergencias vigilaba los caudales, como se ha abordado repetidamente en varias declaraciones en la instrucción de la dana.

Sin "emergencia nacional" pero con previsión

Pero Leonardo y el “enjambre de borrascas” que ha traído consigo no se han posado solo sobre Andalucía, sino que han afectado a varias comunidades autónomas, como Extremadura, Galicia o Murcia, con lluvias intensas, temporal marítimo y rachas de viento de hasta 100 km/h. Aun así, no se ha declarado la “emergencia nacional”, un nivel de respuesta que estuvo en el centro del debate en la dana, cuando desde el PP tanto valenciano como nacional defendieron que el Gobierno central debería haberla declarado para coordinar mejor la gestión. Leonardo ha demostrado que las comunidades autónomas han podido hacer frente a la emergencia con sus medios y con la previsión que faltó en el caso valenciano, como señalaba la jueza de la dana en un auto dictado y notificado el pasado viernes: "Las víctimas no necesitaban el 29 de octubre de 2024 la declaración de emergencia nacional sino una acción por la administración autonómica, capacitada para actuar, gestionar y coordinar y competente legalmente. Acción que jamás llegó". Coincide Dalmau en que “haber decretado la emergencia nacional en la dana no habría cambiado el número de víctimas, porque habría provocado un tiempo de retraso en las actuaciones”.

Lo que sí hizo la Generalitat fue declarar la situación 2 del Plan de emergencia ante inundaciones. Eso sí, el propio 29 de octubre, de nuevo sin hacer gala de demasiada previsión. Ese resorte, que se activa cuando se considera que se superan las capacidades locales para hacer frente a una emergencia, se activó en el caso de la dana a las 14.50 horas del mismo día. En contraposición, la Junta de Andalucía lo hizo el martes 3 de febrero. El nivel 2 supone la suspensión de la actividad educativa presencial, el refuerzo de los servicios de emergencias o el posicionamiento de la UME.