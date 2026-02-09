Bad Bunny regala una camiseta como la suya de la Super Bowl a los trabajadores de Zara: "Este 'show' también fue de ustedes"

El artista puertorriqueño Bad Bunny agradeció personalmente a los trabajadores de Zara en A Coruña "el tiempo, el talento y el corazón" puesto en el conjunto que lució durante su actuación en el descanso de la Super Bowl. "Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten", continúa en la nota que acompañaba a la camiseta que recibieron como obsequio algunos de los trabajadores de la fábrica de Inditex en Sabón. Antes de rubricar el mensaje como Benito, su nombre de pila, se despide con una promesa esperanzadora: "¡Nos vemos pronto!".

Bad Bunny, impecable con su 'look' de Zara en la Super Bowl. / EP

Este mismo lunes, las instalaciones de la fábrica de Inditex en el polígono de Sabón recibieron a la plantilla con la proyección en pantalla gigante de la actuación del artista puertorriqueño en la que lució el diseño de Zara.

El atuendo consistió en dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas. Completó el 'outfit' con accesorios como un lujoso reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, según explica la revista Vogue.

El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo de medio tiempo en una Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos a su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

Lucía Feijoo Viera

Una declaración cultural

El astro puertorriqueño es conocido por combinar el estilo callejero con piezas de alta costura de marcas de lujo como Louis Vuitton, Gucci, Versace, Bottega Veneta, Schiaparelli y Dior. Para la estelar ocasión, eligió un diseño de Zara: camisa, corbata, pantalones con pinzas y una camiseta acolchada de inspiración deportiva, todo en un tono crema sobrio y calculado. Un minimalismo inesperado en el evento más maximalista del calendario.

La elección no es casual: Zara es española, como lo es su música. Vestirse con la marca española en el escenario más estadounidense posible fue también una declaración cultural. Golpe maestro.