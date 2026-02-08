En directo | Domingo sin avisos tras una noche en alerta por la crecida de los cauces

El Guadiana se mantiene estable pero muy alto, con picos de 2.400 m³/s

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha informado de que el río Guadiana permanece estable, aunque con un caudal muy elevado, registrando picos de hasta 2.400 metros cúbicos por segundo durante las últimas seis horas.

En cuanto a la situación del tráfico, no se han producido cortes en la N-523 ni en los accesos a Gévora y al resto de las pedanías, que han permanecido conectadas con la ciudad durante la noche.

No obstante, continúa cerrado el acceso a la EX-209 por la rotonda, aunque se puede acceder a esta vía por Mayga.

Asimismo, se mantiene el cierre del Puente de la Autonomía.