Una peligrosa tendencia cala en Galicia: viajar a Turquía para reducir el estómago

Un total de 450 pacientes con obesidad mórbida del área sanitaria de Vigo se encuentran en estudio para una posible cirugía bariátrica, operación en el sistema digestivo para perder peso. Raquel Sánchez Santos, jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, confía que antes de 2028 se incremente «progresivamente» la cifra de operaciones. Su objetivo es «alcanzar en torno a 250 al año». Sería casi el doble de las de ahora: actualmente, realizan entre 130 y 150 anuales.

Reconoce la doctora del Cunqueiro que incrementar la actividad no resultará sencillo: «La cirugía bariátrica requiere un estudio previo y exhaustivo. Antes de la intervención, todos los pacientes son valorados por Endocrinología para recibir educación nutricional. Además pasan una evaluación psicológica y se someten a pruebas como la gastroscopia, ecografía abdominal y valoración anestésica».

La doctora Raquel Sánchez, jefa del servicio de Cirugía Digestiva en el Hospital Cunqueiro de Vigo. / Alba Villar

Agrega que antes de operarse deben «seguir una dieta específica orientada a la pérdida de peso, con varias consultas con la nutricionista y la asistencia a grupos de educación nutricional». «Todo ello, recalca forma parte esencial del éxito del tratamiento».

Bien por saltarse estos pasos, bien por no querer o poder aguardar más tiempo por la operación, en los últimos años pacientes gallegos han decidido operarse fuera de la sanidad pública. Su elección ha sido en centros privados incluso de otras comunidades y con un desembolso considerable de dinero.

Lo preocupante para médicos del Sergas y de sociedades científicas como la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) radica en que hay personas que viajan a países de América del Sur o Turquía para operarse allí sin garantías muy claras.

En el fondo se encuentra la cuestión pecuniaria. La cirugía bariátrica (lo que a pie de calle denominamos como reducción de estómago) en un centro privado español puede costar entre 15.000 y 25.000 euros con todas las pruebas incluidas más los días de hospitalización. Realizarla en Turquí apuede ascender a 6.000 euros o incluso los 3.000, viaje incluido.

La doctora Raquel Sánchez (2d), con su equipo realiza entre 130 y 150 cirugías bariátricas al año en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. / Alba Villar

La doctora Sánchez no comprende a quienes se operan fuera del sistema sanitario español ya que son muchos los riesgos que corren. Subraya que la cirugía bariátrica «no es un tratamiento quirúrgico aislado». Tanto antes como después de la operación las pacientes reciben atención de cirujanos, endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, anestesistas y personal de enfermería especializado.

El caso del vigués que se operó en Turquía

José (nombre ficicio) es un joven empresario vigués al que su obesidad lo colocó en una situación desesperada. Las decenas de kilos de más que sufría lo fustigaban psicológicamente. Una idea se le dibujó en la mente cuando un amigo suyo que trabajaba en Turquía le comentó que tenía una amistad que realizaba cirugías bariátricas con garantía.

Había preguntado en una clínica privada viguesa pero el alto precio (23.000 euros) lo echó para atrás. En Turquía le pedían 3.000 euros. En pocas semanas, tras informar a su familia, se dirigió allí, se operó y regresó. Tras varios años de la operación, asegura sentirse bien. Ante una foto suya de 2016 y otra actual, cuesta identificarlo. Se le reconoce por los ojos y los tatuajes. Ahora se prepara para viajar a Turquía para una abdominoplastia de 360 grados, una operación para retirarle la piel colgante de todo el contorno de cintura que le ha sobrado tras adelgazar. «Espero no volver con los pies por delante», señala medio en broma medio en serio.

No todo son rosas: la muerte de una joven inglesa de 20 años

En su primera cirugía José tuvo suerte. No fue el caso de la joven inglesa Morgan Ribeiro, de 20 años. Meses atrás el canal DW Documentary narraba en YouTube su caso en el reportaje «El lado oscuro de la industria de la belleza en Turquía». La chica había evitado aguardar en la larga lista de espera para una reducción de estómago en el sistema sanitario público británico. Optó por acudir al país de los derviches tras ver anuncios en internet.

Tras operarse allí y a pesar de quejarse de fuerte dolor, le dieron el alta a los tres días. En el viaje de regreso a casa, colapsó en el avión. Este aterrizó de emergencia en Belgrado (Serbia), donde fue hospitalizada. A pesar de que le operaron de urgencia no pudieron salvarla.

El forense que practicó la autopsia del cadáver explicó a DW Documentary que presentaba una profunda septicemia, infección en el torrente sanguíneo causada por bacterias, virus u hongos. En el documental subrayan que «Morgan no ha sido la única mujer británica que ha fallecido por una operación en Turquía. Un total de 28 fallecieron en los últimos cinco años», si bien no todas por cirugía bariátrica sino también por operación de cirugía estética en pechos u otras partes del cuerpo.

De pesar 240 kilos a rondar los 100 tras operarse en el Cunqueiro

La cirugía bariátrica (de reducción de estómago) logra que los pacientes reduzcan de manera importante su peso. La jefa de Servicio de Cirugía General y Digestiva en el Hospital Álvaro Cunqueiro, Raquel Sánchez Santos, señala que han tenido «casos muy llamativos, pacientes que partían de pesos cercanos a los 240 kilos y que, tras el tratamiento quirúrgico y el seguimiento multidisciplinar, se situaron en torno a los 100 kilos, lo que supone una pérdida de casi el 60 % del peso corporal total».

La cirugía bariátrica puede lograr reducir el peso corporal de las personas con obesidad mórbida un 30% o incluso un 50%. / M.Mato

La doctora aclara que en su especialidad consideran un buen resultado cuando el paciente consigue perder más del 30 % de su peso corporal total, «algo que se alcanza en la mayoría de los casos. No obstante, hay pacientes que llegan a perder el 50 % o incluso más de su peso inicial».

No obstante matiza que «más allá de los números, lo más importante es el cambio radical que esto supone en la calidad de vida. La pérdida de peso se traduce en una mejora muy significativa de la movilidad y de la capacidad para realizar actividades cotidianas: desde gestos tan sencillos como poder atarse los zapatos, hasta caminar largas distancias, salir con amigos o jugar con los hijos».

En este punto recuerda una paciente que antes de operarse tenía miedo de ir al parque con su hijo pequeño «porque no se veía capaz de correr detrás de él si era necesario. Después de la cirugía, esa misma paciente realiza caminatas con su hijo todos los fines de semana. Son cambios que reflejan de forma muy clara el impacto positivo de este tratamiento».

La cirugía bariátrica está disponible en todos los hospitales de segundo y tercer nivel del Sergas. En concreto, se ofrece en los complejos hospitalarios de Santiago de Compostela, Vigo, A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ferrol y Ourense. «Esto garantiza que los pacientes con obesidad grave puedan acceder a este tipo de tratamiento dentro del sistema público de salud», agrega la facultativa.