Paquetes turísticos para operarse en Turquía con el gancho VIP
Te plantean «explorar la fascinante Estambul» y «liberarte de los límites» | Las clínicas y hospitales turcos ofrecen por internet cirugías bariátricas, de reducción de estómago | Sus páginas enfatizan más en los traslados premium que en la unidad de cuidados intensivos
El mundo globalizado de la galaxia de bytes sirve cada vez más en bandeja el low cost sanitario. Sí, paquetes turísticos que plantean ir a países como Turquía para ir de visita por Estambul o hacer compras, traslados en coches VIP y parada de tres a cinco días en un hospital o clínica para una reducción de estómago (cirugía bariátrica).
Si en los últimos años, los chistes alrededor de las operaciones de implante de pelo en dicho estado afloraron, en países como Reino Unido y ahora en España (incluida Galicia) se habla más en la calle de acudir allí para las cirugías bariátricas o las estéticas posteriores.
Al teclear en Google cirugía bariátrica (reducción de estómago) y Turquía, son páginas y páginas las que parecen en español, algunas perfectamente traducidas; otras no. En ellas, prometen hacer realidad los sueños con un tratamiento VIP. Lo escriben literal en las web destacando también el «alojamiento premium» para dar menos importancia al seguimiento médico posterior a la operación.
Así en un hospital tiran la caña con el anzuelo para operarse y colocarse una manga gástrica a partir de 3.300 euros. En otro, un balón gástrico está disponible por 1.650 euros.
La jefa de Cirugía Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro, Raquel Sánchez, alerta: «En este contexto el refrán de que ‘lo barato sale caro’ es plenamente aplicable». La doctora señala que las operaciones de reducción de estómago precisan de seguimiento de múltiples especialistas médicos y enfermeros antes y después de la intervención; así como vigilancia durante al menos 15 días después de la cirugía. Nada de esto se cita en las webs. La sombra de que algo malo puede ocurrir o de que no será un proceso ultrarrápido no aparece.
En los sites turcos que llaman la atención para operarse, se puede encontrar seguimiento postoperatoñrio durante un año después pero a través de un grupo de whatsapp. Ojo con los paquetes porque por un lado pueden prometer paseo corto por Estambul o día de compras por la capital pero no aclarar si el centro cuenta con unidad de cuidados intensivos.
Eso sí, la primera consulta puede ser gratuita vía whatsapp. Esta operaciones en Turquía que años atrás eran casos anecdóticos entre gente española ahora van en auge con la salud en una ruleta. n
Suscríbete para seguir leyendo
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves