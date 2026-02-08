Paquetes turísticos para operarse en Turquía con el gancho VIP

El mundo globalizado de la galaxia de bytes sirve cada vez más en bandeja el low cost sanitario. Sí, paquetes turísticos que plantean ir a países como Turquía para ir de visita por Estambul o hacer compras, traslados en coches VIP y parada de tres a cinco días en un hospital o clínica para una reducción de estómago (cirugía bariátrica).

Si en los últimos años, los chistes alrededor de las operaciones de implante de pelo en dicho estado afloraron, en países como Reino Unido y ahora en España (incluida Galicia) se habla más en la calle de acudir allí para las cirugías bariátricas o las estéticas posteriores.

Al teclear en Google cirugía bariátrica (reducción de estómago) y Turquía, son páginas y páginas las que parecen en español, algunas perfectamente traducidas; otras no. En ellas, prometen hacer realidad los sueños con un tratamiento VIP. Lo escriben literal en las web destacando también el «alojamiento premium» para dar menos importancia al seguimiento médico posterior a la operación.

Así en un hospital tiran la caña con el anzuelo para operarse y colocarse una manga gástrica a partir de 3.300 euros. En otro, un balón gástrico está disponible por 1.650 euros.

Grupos de whatsapp tras la operación de reducción de estómago en Turquía. / M.M.

La jefa de Cirugía Digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro, Raquel Sánchez, alerta: «En este contexto el refrán de que ‘lo barato sale caro’ es plenamente aplicable». La doctora señala que las operaciones de reducción de estómago precisan de seguimiento de múltiples especialistas médicos y enfermeros antes y después de la intervención; así como vigilancia durante al menos 15 días después de la cirugía. Nada de esto se cita en las webs. La sombra de que algo malo puede ocurrir o de que no será un proceso ultrarrápido no aparece.

En los sites turcos que llaman la atención para operarse, se puede encontrar seguimiento postoperatoñrio durante un año después pero a través de un grupo de whatsapp. Ojo con los paquetes porque por un lado pueden prometer paseo corto por Estambul o día de compras por la capital pero no aclarar si el centro cuenta con unidad de cuidados intensivos.

Eso sí, la primera consulta puede ser gratuita vía whatsapp. Esta operaciones en Turquía que años atrás eran casos anecdóticos entre gente española ahora van en auge con la salud en una ruleta. n