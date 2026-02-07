Urra: «Las leyes tienen una función pedagógica y son muy eficaces»

«El ser humano no es lógico». Así lo aseguró ayer Javier Urra, psicólogo, pedagogo terapeuta y exdefensor del menor, ayer en el Club FARO, donde ayer presentó su obra número 89: «¿Cómo somos realmente? Experimentos psicológicos» (Desclée De Brouwer). En este libro, el reconocido psicólogo habla de la naturaleza no lógica del ser humano y sostiene que las personas actúan movidas por impulsos psicológicos más que por la razón pura; analiza la conducta humana a través de experimentos psicológicos reveladores, y muestra la influenciabilidad, resaltando que el comportamiento humano es altamente moldeable por el entorno y las circunstancias. Asimismo, aborda temas como la presión de grupo, los sesgos cognitivos, la complejidad de la conducta y la búsqueda del reconocimiento social y de una mejor autocomprensión. De todo esto habló ayer en una conferencia presentada por la psicóloga y psicopedagoga María Ferreiro, directora del Instituto de Tratamiento de la Conducta.

Urra explicó algunos de los experimentos psicológicos que recoge en el libro que muestran el comportamiento humano ante distintas situaciones. Entre otros aspectos, se detuvo en la influencia, ya sea positiva o negativa, que ejerce un grupo en una persona para que cambie sus actitudes, valores o comportamientos con el fin de ser aceptado. «La mayoría de las personas somos incapaces de contradecir la presión del grupo», comentó.

Hoy, la influencia que reciben los niños proviene de las redes sociales, un fenómeno que el exdefensor del menor considera que debe regularse por el impacto que tienen en el desarrollo emocional de los niños. Urra se mostró partidario de que los menores de 16 años no puedan acceder a estas plataformas, al igual que no pueden votar hasta los 18, trabajar hasta los 16 o los 18, según el tipo de trabajo, conducir, o consumir alcohol o tabaco. «¿Los menores tienen que consumir violencia o pornografía? ¿Todo es asimilable por un niño? Yo creo que no. Por lo tanto, tenemos que protegerlos. Las leyes tienen una función que es muy pedagógica y son muy eficaces. El tabaquismo hoy no solo ha bajado; está mal visto», sostuvo.

Urra se refirió a la importancia de que los niños aprendan a gestionar la frustración y de que conozcan la realidad que les rodea, que no vivan en una burbuja que los aísle del mundo. «Hay que llevarlos al cementerio, a un hospital de niños con cáncer. A la vida no se le puede pedir más de lo que puede dar», reflexionó.

Urra comentó que el ser humano es un animal biológico, social y cultural, extremadamente adaptable a su entorno, pero, al fin y al cabo, un animal, y como tal es territorial y espacial. «Vivimos en sociedad. ¿Lo importante es el tú o es el yo? ¿Qué valoración tengo de mí mismo? Somos seres sociales. Sin el tú no existe el yo. Se nace ser humano, pero se hace persona en el contacto, en el debate, en la cooperación y en la competencia», manifestó.

Durante su intervención, el psicólogo navarro se refirió también al perdón, algo que, según afirmó, le cuesta mucho al ser humano. «Se nos olvida la ofensa, pero no perdonamos. También nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro; por eso desarrollamos la empatía, más las mujeres que los hombres».

Urra explicó que el ser humano tampoco busca la verdad. «La gente no busca la verdad, busca la narración bien hecha, y cuando pedimos justicia lo que queremos es que nos den la razón», aseveró el psicólogo ante un auditorio abarrotado de público.

El ser humano: más psicológico que lógico

En «¿Cómo somos realmente?», Javier Urra plantea que el ser humano no es un ser puramente lógico, sino profundamente psicológico, influenciable y complejo. A través de experimentos psicológicos, la obra explora reacciones sorprendentes, señalando que la conducta humana a menudo desafía la lógica racional y se basa en factores emocionales y contextuales.

«Para llegar a ser nosotros mismos, precisamos de los otros», asegura el psicólogo en «¿Cómo somos realmente?». El especialsita afirma también que el ser humano es más atrevido de lo que piensa; también más generoso de lo que se le hace ver.

Urra asevera que la inteligencia académica, la racional, no necesariamente coincide con la emocional y que las emociones, al igual que el intelecto, «también deben -en lo posible- ser educadas».

En este sentido, señala que el ser humano no es estrictamente racional porque ello no habría favorecido la capacidad adaptativa de la especie. Por esta razón, considera que carece de sentido separar lo racional de lo emocional. Finalmente, el psicólogo advierte que actualmente los algoritmos configuran nuestra realidad actual, influyendo en nuestras percepciones y moldeando nuestras decisiones.